Yine Banker Bilo sahnesi, yine Afganlı göçmenler Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yaparak İstanbul’a getirilmek vaadiyle yola çıkan 6 Afgan uyruklu göçmen İstanbul yerine Trabzon’a bırakılınca vatandaşların ihbarıyla jandarma ekiplerine teslim edildi.

Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yaparak İstanbul’a getirilmek vaadiyle yola çıkan 6 Afgan uyruklu göçmen İstanbul yerine Trabzon’a bırakılınca vatandaşların ihbarıyla jandarma ekiplerine teslim edildi.

Başrollerini Şener Şen ile İlyas Salman’ın oynadığı ’Banker Bilo’ filmindeki ’kamyon kasası’ sahnesi yine gerçek oldu. Yasa dışı yollardan İran’dan Doğubeyazıt ilçesine geçen buradan ise İstanbul’a gitmek isteyen 6 Afgan göçmen, insan kaçakçılarıyla anlaştı. 31 plakalı bir kamyona bindirilen Afganlı göçmenler, Bayburt üzerinden geldikleri Trabzon’un Araklı ilçesindeki Dağbaşı yolunun 8. kilometresinde “İstanbul’a geldik” denilerek araçtan indirildi. 6 Afganlı göçmeni yol kenarından fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri 6 Afganlı göçmeni İl Jandarma Komutanlığı’na götürdü. Jandarma ekipleri 31 plakalı kamyonun ve şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlatırken, göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi.

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