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Yine aynı vahşet... İlk vukuatı da değilmiş!

Şişli'de, Gönül Kocayemiş adlı kadın iddiaya göre eski eşi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda bacağından yaralandı. Saldırganın bir buçuk ay önce de kadının erkek arkadaşını kurşunlayarak yaraladığı öğrenildi.

14 Şubat 2019 Perşembe 06:23
Yine aynı vahşet... İlk vukuatı da değilmiş!

Olay, 19 Mayıs Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde saat 20.35 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gönül Kocayemiş, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle iş yoğunluğu yaşayan arkadaşına yardım etmek için çiçekçi dükkanına gitti. Kocayemiş, dükkanın önünde çalışırken iddiaya göre, 1.5 yıl önce boşandığı Kader K., yanına gelerek belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etmeye başladı. Sağ bacağına 3 kurşun isabet eden Gönül Karayemiş kanlar içinde yere yığılırken, eski eşi olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Ekipler sevk edildi

Haber verilmesinin ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Gönül Karayemiş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırgan Kader K.'nın yaklaşık 1.5 ay önce de, eski eşinin erkek arkadaşını bacaklarından kurşunlayarak yaraladığı öğrenildi. Polis, Kader K.'yı yakalamak için çalışmalara başladı.

Olayı anlattı

Gönül Karayemiş'in yardıma gittiği çiçek dükkanının sahibi Salih Şentürk, "Eskiden karı kocaydılar bunlar. Aralarında husumet vardı sanırım. Ayrılığın tahammülsüzlüğünden kaynaklanan bir şey olsa gerek. Sevgililer günü olması münasebetiyle bir yoğunluk olabileceği için, hem de maddi sıkıntısından dolayı benim kızım 'Gönül abla gel yardımcı ol' demiş. Kız da burada çiçek bağlama yoluyla yardımcı olurken arkadaş gelmiş 3 el ateş ederek burada kızı yaralamış.

Daha önce de tehdit etmiş. Tehditten öte de, ayrıldığı eşinin bir başkasıyla yaşadığını duyduğu söylemleri üzerine bir arkadaşımızı da silahla yaralamıştı. Uzaklaştırma ve denetimli serbestlik aldı o konuyla alakalı. Bunun akabinde de hiç tasvip etmediğimiz bu olayla karşılaştık" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 06:23
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