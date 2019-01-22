Suriye'de yine aynı tiyatro! Provokasyonları kimyapıyor?

ABD Başkanı Donald Trump'ın "DEAŞ bitti, Suriye’den çekiliyoruz" açıklamasının ardından başlayan provokasyonlara bir yenisi daha eklendi. Münbiç’te 4 ABD askerinin öldüğü bombalı saldırıdan 5 gün sonra Haseke’de aynı tiyatro sahnelendi. Suriye’deki askeri varlığını ilan ettiği 27 Kasım 2015’ten günümüze kadar hiçbir saldırının hedefi olmayan ABD, dün ikinci kez hedef alındı.

Bombalı araçla saldırdılar

Haseke’de ABD askerlerinin de içinde bulunduğu konvoya bombayla saldırı oldu. Şedadi 47. bölgede dün öğle saatlerinde aralarında ABD askerlerinin de bulunduğu 13 araçlık konvoya bölgenin son kontrol noktasında karşı yönden gelen bombalı araç saldırısı düzenlendi. Patlama sonrası yaklaşık 200 metrekarelik alanda yer yer çukurlar oluştu. Deyrizor yönüne giden konvoyda 4’ü PKK’ya biri Pentagon’a ait 5 araç büyük oranda tahrip oldu. Saldırıda 7 PKK’lı teröristin öldüğü, biri ağır 2 ABD’linin ise yaralandığı belirtildi.

Kimlikleri neden gizleniyor

Saldırı sonrası bölge genelindeki tüm ABD üsleri alarm durumuna geçirildi. Şedadi, Kamışlı ve Rimeylan’dan havalanan helikopterler Şedadi bölgesine yönlendirildi. ABD’li ve PKK’lı bazı yaralılar ABD helikopterleri ile sağlık merkezlerine taşındı. Münbiç saldırısı sonrası ölü ve yaralıların isimlerinin kısa sürede paylaşılmasına rağmen Şedadi’de ölen ve yaralananların isimleri ile ilgili PKK kanadına açıklama yasağı getirilmesi akıllara "Konvoyda kimler vardı? İsimleri neden gizleniyor?" sorularını getirdi.

DEAŞ üstlendi

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üslendi. 27 Kasım 2015’te Suriye’yi giren ABD güçleri, ilk kez geçtiğimiz hafta Münbiç’te saldıra uğramıştı. "DEAŞ bitti, Suriye’den çekiliyoruz" açıklamasından hemen sonra bir restoranın önünde düzenlenen bombalı saldırıda 4 ABD askeri ölmüştü. Bu saldırı da daha patlamanın sebep olduğu yangın söndürülmeden DEAŞ üstlenilmişti. İki saldırının da ABD’nin çekilmesini durdurmaya yönelik olduğu değerlendiriliyor.

DEAŞ hala aktif mesajı!

Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği Başkanı Abdulaziz Temo, yaptığı değerlendirmede Münbiç ve Şedadi eylemlerinin 'bombalı yakarış' mesajı olduğunu söyledi. ABD’nin çekilme ihtimaline karşı Şam ve Moskova ile görüşme trafiği başlatan PKK’nın özerk bölge ısrarından dolayı sonuç alamadığını kaydeden Temo şunları söyledi: “Çok basit bir kurgu ile 'DEAŞ bitmedi' mesajı vermeye çalışıyorlar. Hattın en doğusundan en batısına DEAŞ’ın operasyonel gücünü koruduğunu anlatmaya çalışan iki saldırı izledik. Burada tek bir hedef var, o da 'ABD bölgede kalsın' iradesidir. Çarşamba günü Sabri Ok, Moskova’ya gitti. ABD gidecek korkusu ile her yola başvuruyorlar. Daha önce defalarca Lazkiye-Hımeymim Rus Üssü’ne giderek Ruslara yalvardılar. Rusya, ABD sonrası doğacak boşluğu hızlı bir biçimde Esed’le doldurmak planı dahilinde PKK’yı da kullanmak istediği için onlarla görüşme trafiğini sürdürüyor.” (Yeni Şafak)