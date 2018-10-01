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Yine aynı insafsızlık! Soyup Türkiye'ye yolladılar

Yasa dışı yollarla geçtikleri Yunanistan'dan polisin üzerlerindeki kıyafetleri alarak Edirne'ye tekrar gönderdiği iddia edilen 8 Pakistanlı kaçakgöçmen yakalandı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 17:14
Yine aynı insafsızlık! Soyup Türkiye'ye yolladılar

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Bosnaköy'deki devriye sırasında üzerlerinde sadece iç çamaşırları bulunan bir grup yakaladı. Gözaltına alının grubun yapılan araştırmasında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçen 8 Pakistanlı olduğu belirlendi. Kaçakgöçmenler ifadelerinde, Yunan polisi tarafından yakalandıktan sonra darp edildiklerin, üzerlerindeki kıyafetlerin çıkarılarak, Türkiye'ye geri gönderildiklerini öne sürdü. Jandarma üzerlerine kıyafet giydirdiği göçmenleri sağlık kontrolünden geçirdikten sonra Edirne Göç İdaresi'ne teslim etti. 

Bu arada da Yunanistan'ın son bir hafta içinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 80 göçmeni 'geri itme' (push back) yöntemiyle Türkiye'ye gönderdiği tespit edilmişti. 

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 17:14
  1. Edirne
  2. Yunanistan

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