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Yine aynı borazancılar işbaşında...

Gazetemiz okurlarından Asım İldiz, "Yine aynı borazancılar işbaşında..." başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:48
Yine aynı borazancılar işbaşında...

Asım İldiz

Yepyeni bir gündemimiz oldu, Mardin, Van, Diyarbakır’a atanan kayyımlar ne hikmetse ve şaşırmadığımız şekilde bazılarının yine dikkatini çekti.

15 Temmuz hain darbesine darbe diyemeyenler, şimdi burada demagoji yaparak insanları aldatmaya devam ediyorlar..

4,5 ay sonra kayyıma devredilen belediyelerde demokrasi mahvolmuş bitmiş ayakları yapan bu zatlar her provokatif haberlerde başı çeken medya grubunun temsilcileri..

Yöre halkının bile Mardin Valisini karşılama törenindeki tezahüratları aslında sıkışan gazın yeryüzüne çıkması gibi..

Siz eğer vatandaşa hizmet götürmezseniz ve seçim zamanında ikircikli davranıp yöre halkının duygularını istismar ederseniz.. Kusura bakmayın ama bu size yapılmış “sözde darbe” hakikaten yerini bulmuş bir hamle olmuştur..

Siz şayet PKK terör örgütüne çanak tutup, tüm devletin kaynaklarını milletin vergilerini Mehmetçik’e o bölgelerde savaş açan insanlara karşı kullanırsanız.. Bu son kaçınılmaz olacaktı ve oldu da.

Arkadaşlar artık şu gerçeği görelim, seçim döneminde seçilirsiniz ama siz düzelmeyip insanların duygularıyla ve devletin imkanlarını boşa çarçur ederseniz bu gerçek tüm belediyeler için elzemdir.. Bunun HDP, AK Parti, CHP ile alakası yoktur. Bu at gözlüğünü çıkarıp olaylara gerçeklik payıyla bakmakta yarar vardır.

Mevla’m neyler, neylerse güzel eyler...

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:48
  1. Asım İldiz
  2. Mardin Van Diyarbakır’a atanan kayyımlar
  3. 15 Temmuz hain darbesi
  4. kayyıma devredilen belediyeler
  5. Mardin Valisi
  6. vatandaşa hizmet
  7. PKK terör örgütü
  8. Mehmetçik
  9. HDP
  10. AK Parti
  11. CHP
  12. at gözlüğü

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