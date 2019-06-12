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Yılsonu değerlendirme toplantısı düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonu değerlendirme toplantısı düzenlendi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:53
Yılsonu değerlendirme toplantısı düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonu değerlendirme toplantısı düzenlendi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve Şube Müdürleri Mehmet Bayram ile İsmail Öner’in katıldığı toplantıda okul müdürleri ve kurum amirleri ile 2018-2019 yılı çalışmaları değerlendirildi.


Toplantıda, öğrenci kayıtları ile ilgili usul ve esaslar, resmi ve elektronik yazışmalar, yaz boyunca okulların yeni eğitim yılına hazırlanması, yatırım ve onarımlar, donatım ihtiyaçları, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ile bahçe ve çevre düzenlemeleri gibi gündem maddeleri değerlendirilerek istişare edildi.


Okullarda eğitim ve öğretimin iyileştirilmesi, rahat ve huzurlu bir ortamın sağlanması için okul müdürlerine önemli görevlerin düştüğünü belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak şekilde hazırlanması, öğrencilerin başarı ve disiplin durumlarının okul idaresince takip edilmesi gibi konularda yöneticilerden gerekli çalışmaların yürütülmesini istedi.


Yıl Sonu değerlendirme toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından karşılıklı görüş alışverişinin yapılmasıyla sona erdi.


Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen toplantıya, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bayram ve ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner ile okul müdürleri katıldı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:53
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