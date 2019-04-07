0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Yılport Samsunspor - Sarıyer maçında taraftarlar arasında gerginlik

SAMSUN (İHA) – Yılport Samsunspor ile Sarıyer arasında oynanan karşılaşmada bazı Sarıyer taraftarları stattaki Samsunspor armalarını çıkartarak yakmaya çalışmasının ardından iki takımın taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

07 Nisan 2019 Pazar 16:45
Yılport Samsunspor - Sarıyer maçında taraftarlar arasında gerginlik

SAMSUN (İHA) – Yılport Samsunspor ile Sarıyer arasında oynanan karşılaşmada bazı Sarıyer taraftarları stattaki Samsunspor armalarını çıkartarak yakmaya çalışmasının ardından iki takımın taraftarları arasında gerginlik yaşandı.


TFF 2. Lig Beyaz Grup 30. hafta maçında Yılport Samsunspor ile Sarıyerspor karşı karşıya geldiler. Dostluk havasında başlayan maça hakemler ve iki takımın futbolcuları Down Sendromlu çocuklarla el ele çıktılar. Futbolcular sahaya “Otizmi fark et, hayatı paylaş” yazılı pankart ile çıktılar. Maç devam ederken bir Samsunspor taraftarı da sevgilisine evlilik teklifi etti.


Dostluk havasında geçen maç, devre arasında deplasman tribününde bulunan bazı Sarıyer taraftarlarının statta bulunan Samsunspor armalarını söküp, yakmasıyla bozuldu. Samsunspor armasını yakan bazı Sarıyer taraftarları, yanan armayı Samsunsporlu taraftarlara gösterdiler. İki takım taraftarı arasında ortam gerilince araya giren polisler, Sarıyerli taraftarların elinden Samsunspor armasını aldılar.


Karşılaşmayı 30 civarında Sarıyer taraftarı izledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 16:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti duyurdu: Sandıkların yüzde 70'i tamamlandı, fark 16 bin 442
    1. AK Parti duyurdu: Sandıkların yüzde..
    2. Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 -..
    3. ABD Libya'daki askerlerini çekiyor
    4. Nisan ayında vatandaşların kar mesaisi
    5. FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük..
    6. Maçın ardından
    7. Ahmet Taşyürek: "Görmeyen hakem var"
    8. Kerem Kınık, yeniden Türk Kızılay..
    9. Samsun'da silahlı yaralama
    10. Yılport Samsunspor - Sarıyer maçında..
    11. Çavuşoğlu Kosovalı mevkidaşıyla görüştü
    12. Düzce’de fırında bıçaklı kavga: 1 ölü
    13. Pakistan söz vermişti! Onlarca mahkum..
    14. Kütahya'da sualtı hokeyi yarışmaları..
    15. Şanlıurfa halkına Beyazgül’den teşekkür
    16. AK Parti'nin Atakum'da seçim sonucuna..
    17. Faili meçhul cinayetle ilgili..
    18. Voleybol 1. Lig Erkekler: Alanya..
    19. Başkentte anne ile kızı havuzda boğuldu
    20. Tiago Lopes cezalı duruma düştü
    21. ADASU HES şehre 41 milyon lira..
    22. Tjaronn Chery Sivas’ı boş geçmiyor
    23. Kayserispor’un Yiğit’i göz doldurdu
    24. AK Parti'nin Atakum'da seçim sonucuna..
    25. Dünya Superbike Şampiyonası
    26. MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçından..
    27. Çinli firmadan dev adım! Gürcistan'da..
    28. Kulaspor Play-Off’da kan kaybediyor
    29. Maçın ardından
    30. ABD'nin Golan ve Kudüs kararlarına..
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    F-35 gerçeği ifşa oldu! Eğer Türkiye programdan ayrılırsa ABD...
    F-35 gerçeği ifşa oldu! Eğer Türkiye programdan ayrılırsa ABD...
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var