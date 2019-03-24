Yılport Samsunspor - Niğde Anadolu maçının ardından

Niğde Anadolu maçının ardından her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. hafta maçında Yılport Samsunspor, sahasında karşılaştığı Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nü 2-0 yendi. Karşılaşma sonrasında maç sonu basın toplantısına katılan Yılport Samsunspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ve Niğde Anadolu Futbol Kulübü Teknik Direktörü Altan Çetindağ, karşılaşmayı değerlendirdi.

Taşdemir: “Lider olup, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz”

Liderlik için savaşacaklarını ifade eden Yılport Samsunspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Çok önemli bir galibiyet aldık. Kolay gibi gözüken zor bir maç oynadık. Oyuncularımız, seyircilerin desteğiyle çok önemli bir galibiyet aldılar. 2 gol attık ama daha çok gol de atabilirdik. Bu senenin seyirci rekorunu kırdığımız için de mutluyum. Çok uzun zamandır taraftarlarımız takımımıza büyük destek veriyor. Oyuncularımız bu desteğe karşılık vermeye çalışıyor. Şimdiye kadar 1-2 maç hariç verdiğimizi düşünüyorum. İnşallah biz de taraftarımızın sezon başından beri istediği liderliği ele geçirebilirsek, onları daha çok mutlu edebileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu dile getiren Niğde Anadolu Futbol Kulübü Teknik Direktörü Altan Çetindağ ise şunları söyledi:

“Samsunspor’u galibiyetlerinden ötürü kutlarım. 6 tane çok önemli maçımız kaldı. Genç oyunculardan kurulu bir ekibiz. 2001 doğumlu futbolcularımız var. Bu mağlubiyetten de bir şeyler öğrendik. Oyuncularımız oynayarak gelişiyor. Türk futboluna futbolcu kazandırarak hizmet etmek istiyoruz. Bugün de çok iyi mücadele ettik. Oyuncularım burada zorlu atmosferde mücadele etmenin güçlüğünü öğrendiler. Aynı mücadeleyi gösterip daha güzel sonuçlar almak için çaba sarf edeceğiz.”