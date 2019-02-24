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Yılport Samsunspor - İnegölspor maçının ardından

İnegölspor karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

24 Şubat 2019 Pazar 17:38
Yılport Samsunspor - İnegölspor maçının ardından

İnegölspor karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.


Yılport Samsunspor – İnegölspor’u sahasında 3-0 yendi. Karşılaşmanın ardından Yılport Samsunspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ve İnegölspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.



İsmet Taşdemir: “Önemli olan kazanmak”


Çok kritik bir galibiyet aldıklarını ifade eden İsmet Taşdemir, “Oyuncu kardeşlerim, geldiğimizden beri yukarıya doğru bir tırmanış var. Çünkü bu tırmanış şehirden geliyor. Şehir takımına çok inanıyor, bizde inanıyoruz. Oyuncu kardeşlerimiz de inanıyor. Bugünkü galibiyetin tek şeyi inanmaktı. İnandılar ve bugün güzel bir galibiyet aldılar. Öyle bir lig yaşıyoruz ki, bir galibiyetle bitmiyor. Sonuçta Gaziantep maçını saymazsak 10 maçımız daha var. Her hafta da lig zorlaşıyor. Dün ve bugün alınan sonuçlardan da bu belli oluyor. Dolayısıyla biz hafta hafta bakıyoruz. 2 hafta önce burada söylediğim gibi, önemli olan pozisyona girebilmekti. Bugün onları kaçırabiliriz, yarın kaçırabiliriz ama mutlaka bu gol gelecektir demiştim. O da bugün geldi. Ertesi gün yine gelmeyebilir. Ama benim üzerinde durduğun nokta pozisyona girebilmek. Vasat oynadığımız maçta bile 3-4 tane pozisyonumuz olabiliyor. Bunlar oldukça da farklı skorlar da gelecektir. Ama bizim için önemli olan maçı kazanabilmek” dedi.



Recep Yazıcı: “Play-off şansımızı sonuna kadar kovalayacağız”


Play-off ümidini son haftaya kadar taşımak istediklerini söyleyen Recep Yazıcı ise, “Samsunspor, son haftalardaki başarılı oyununu sürdürdü. Bizim bulamadığımız golleri onlar buldu. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Oyunu çirkinleştirmeden, güzel bir futbol izlettiğimizi düşünüyorum. Bizim play-off şansımız var. Sonuna kadar bu şansımızı zorlayacağız. İçeride çok farklı top oynuyoruz. Samsunspor, deplasmanının ambiyansı çok farklıydı. Önümüzde Keçiören ve Sarıyer maçları var. O maçlara daha iyi hazırlanıp, puan ya da puanlar almak istiyoruz. Sonrasında kolay maçlarımız da var. İyi futbol oynayarak, play-off şansımızı sonuna kadar sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 17:38
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