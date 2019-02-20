Öztürk Yılmaz'dan 'Oyunuzu kime vereceksiniz' sorusuna cevap

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirerek, ülkenin sorunlarının başında sistem krizi geldiğini iddia etti.

Siyasette bir aynılaşma ve yıpranmanın olduğunu savunan Yılmaz, bu durumun önüne geçmek için hazırladığı çözüm önerilerini aktardı.

Yılmaz'ın önerileri arasında, "Yeni ve demokratik bir anayasa, Siyasi Partiler Yasası'nın yeniden ele alınması, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının gerçek manada güvence altına alınması, medyanın özgürlüğünün güvenceye kavuşturulması, parlamentonun gücünün ve denetiminin sağlanması, şeffaflık, denetlenebilirlik ve hesap verebilirliğin devlet mekanizmasına yayılması, milli ve yerli ekonomi, bireysel hak ve özgürlükler dahil genel manada özgürlük alanlarının genişletilmesi, 'yandaş ekonomisine' son verilmesi, din, inanç, mezhep, etnik yapı istismarcılığına son verilmesi, bu konuda güvence sağlanması" konu başlıkları yer aldı.

'Yenilince şuymuş, buymuş diyorsun'

Seçim güvenliğiyle ilgili muhalefet partilerinin, seçim öncesinde, "Aman seçim güvenliği yoktur demeyelim. Seçmenin moralini bozarız" dediklerini dile getirerek, seçim akşamı ve bir gün sonra da "Seçimlere hile karıştırıldı" diye bağırdıklarını anlatan Yılmaz, "Sen bu sözü seçimden sonra kullanacaksan bunun tartışmasının yapılacağı zaman şimdidir. Neden şimdi çıkıp konuşmuyorsun? Sanki her şey sütlimanmış gibi bir tablo çiziyorsun, yenilince şuymuş, buymuş diyorsun." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, bir gazetecinin sorusu üzerine TBMM Başkanlığına aday olmayacağını söyledi.

Meclis Başkanı adaylarını gördükten sonra kime oy vereceğini kararlaştıracağını belirten Yılmaz, "Gündemimde Meclis Başkanlığı seçimi ancak adaylar ortaya çıktıktan sonra değerlendirilecek. CHP'li adaya oy verip vermeyeceğimi merak ediyorsunuz, ben oyumu kime verdiğimi, o zaman gelince sizinle paylaşırım." dedi.