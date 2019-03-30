0553 313 94 23

Yılmaz’dan meclis üyelerine veda yemeği

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, 2014-2019 döneminde göreve yapan belediye meclis üyelerine Atatepe sosyal tesislerinde yemek verdi.

30 Mart 2019 Cumartesi 11:26
Yılmaz’dan meclis üyelerine veda yemeği

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, 2014-2019 döneminde göreve yapan belediye meclis üyelerine Atatepe sosyal tesislerinde yemek verdi. Yılmaz, meclis üyelerine plaket takdim ederek helallik istedi.


Gemlik’te bu meclis döneminde en hızlı ve en çok hizmetin yapıldığını ifade eden Belediye Başkanı Yılmaz, "Bizler hep birlikte halkımızın bize verdiği emanete en iyi şekilde sahip çıktık. Meclis üyelerimizle birlikte aldığımız kararları hayata geçirerek ilçemizde eksikliği hissedilen birçok hizmeti birlikte yaptık. Eğitimden sağlığa, camiden spora, kamu kurumları için her alan ilçemize adeta hizmet yağmuru yaşattık. Allah’a şükürler olsun ki, yeni hastane, adliye binası, Liman Başkanlığı, Tarım Müdürlüğü, sağlık ocakları okullar gibi halkımızın geneline hizmet edecek binalar sizlerin oyları ve yapılan takip ve desteklerle hayata geçti. Ben bu hizmetlerin yapılmasına verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyor, bu çalışma süresince kırdığım, üzdüğüm bir durum varsa özür diliyor, helalllik istiyorum" dedi.


Toplantıda konuşan diğer meclis üyeleri de birbirlerinden helallik istediler. Duygulu anlara sahne olan program çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:26
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye'nin demokratik anlamda bir stratejik dönüşüme ihtiyacı var"
    1. "Türkiye'nin demokratik anlamda bir..
    2. AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı..
    3. "Bir oy seçimin kaderini değiştirir"
    4. Şırnak’ta kar hayatı olumsuz etkiledi
    5. Bağ evlerine giren hırsız yakalandı
    6. Bu belirtiler sizde de varsa vakit..
    7. Baybakov: “Nükleer güce sahip olmak,..
    8. Fuat Akdoğan’ın son mitinginde izdiham..
    9. Rektör Alkan Bayat ve İskilip’i..
    10. "PKK, en çok zulmü Kürt kardeşlerimize..
    11. Macron Ürdün Kralı 2. Abdullah ile..
    12. MHP’li Yıldız:"Demokrasi düşmanı..
    13. Vakıflardan "kışla arazisi" açıklaması
    14. Dr. Mehmet Nil Hıdır, ‘Büyükşehir..
    15. Crowne Plaza, Ukrayna’da Kapadokya’yı..
    16. KAYSO Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda..
    17. Yusuf'un "Eyvallah"ı en iyi cevap oldu
    18. Türel: " Bu kasetler FETÖ taktiği"
    19. Reuters felaketin bilançosunu duyurdu!..
    20. Ninova AVM dev kadrosunu birini daha..
    21. "82 milyonu kucaklama konusunda ortak..
    22. CHP’nin Efeler adayı Fatih Atay..
    23. Galatasaray’da Diagne ve Mitroglou düz..
    24. Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e..
    25. Sporcuların nasıl beslenmesi gerektiği..
    26. Kayak merkezinde yol genişletme..
    27. Bu araçtan sağ çıktılar
    28. Önce tebrik ettiler sonra alkışladılar
    29. Bakan Soylu seçime saatler kala..
    30. Misinaya takılan ördek AFAD tarafından..
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'