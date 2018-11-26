Öztürk Yılmaz'dan CHP'ye yerel seçim göndermesi

CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yerel seçimlere ve partisinden kovulmasına dair açıklamalarda bulundu.

Hala aday arayışı sürüyor

CHP'nin yerel seçimlerde başarılı olacağını düşünüp düşünmediğine yönelik soruya Yılmaz, "Umarım kazanır, başarılı olur. Ancak yerel seçimlerin ne zaman yapılacağı 5 yıl önceden belli, hala aday arayışı sürdüğünü görüyoruz." karşılığını verdi.

"Yapan yaptığıyla utanır"

Yılmaz, CHP'den ihraç edilmesiyle haksızlığa uğradığını düşünüp düşünmediğine yönelik bir soru üzerine ise gerekçeli kararın henüz ulaşmadığını, inceledikten sonra hukuki süreç başlatacağını bildirdi. Siyasette kimseye kırgınlığının olmadığını dile getiren Yılmaz, "Yapan yaptığıyla utanır. Biz aynı yerde duruyoruz, duruşumuz, insanlara bakışımız, yurt sevgimiz belli. Yanlış hesap Bağdat'tan döner." diye konuştu.