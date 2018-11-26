Öztürk Yılmaz'dan CHP'ye yerel seçim göndermesi
CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz, yerel seçimlere dair, "Yerel seçimlerin ne zaman yapılacağı 5 yıl önceden belli, hala aday arayışı sürdüğünü görüyoruz" diyerek partisine göndermede bulundu.26 Kasım 2018 Pazartesi 13:22
CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yerel seçimlere ve partisinden kovulmasına dair açıklamalarda bulundu.
Hala aday arayışı sürüyor
CHP'nin yerel seçimlerde başarılı olacağını düşünüp düşünmediğine yönelik soruya Yılmaz, "Umarım kazanır, başarılı olur. Ancak yerel seçimlerin ne zaman yapılacağı 5 yıl önceden belli, hala aday arayışı sürdüğünü görüyoruz." karşılığını verdi.
"Yapan yaptığıyla utanır"
Yılmaz, CHP'den ihraç edilmesiyle haksızlığa uğradığını düşünüp düşünmediğine yönelik bir soru üzerine ise gerekçeli kararın henüz ulaşmadığını, inceledikten sonra hukuki süreç başlatacağını bildirdi. Siyasette kimseye kırgınlığının olmadığını dile getiren Yılmaz, "Yapan yaptığıyla utanır. Biz aynı yerde duruyoruz, duruşumuz, insanlara bakışımız, yurt sevgimiz belli. Yanlış hesap Bağdat'tan döner." diye konuştu.
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