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Yılmaz: “Yeter ki çocuklarımızın yüzü gülsün”

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesi’nin Ramazan Panayırı, Çağdaşkent Mahallesi sakinleriyle buluştu.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:50
Yılmaz: “Yeter ki çocuklarımızın yüzü gülsün”

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesi’nin Ramazan Panayırı, Çağdaşkent Mahallesi sakinleriyle buluştu. İftarda vatandaşlarla bir araya gelen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çocukların mutlu, sağlıklı ve güven içerisinde yaşayacağı bir Toroslar hedefiyle çalıştıklarını söyledi.


Ramazan Panayırında iftar yemeğinin yanı sıra eski Ramazan eğlencelerinin yer aldığı programda, özellikle çocuklar Ramazan ayının atmosferini yaşadı. İftar yemeğinin ardından gerçekleştirilen Karagöz-Hacivat, tahta bacak ve animasyon gösterileri çocuklara unutulmaz bir Ramazan gecesi yaşatırken, sema gösterisi eşliğinde sunulan tasavvuf musikisi de geceye ayrı bir renk kattı.


İftar sofrasında Çağdaşkent Mahallesi sakinleriyle orucunu açan Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, Ramazan’ın manevi atmosferini çocuklarda yaşatmak adına sadece iftar yemeği değil, geleneksel Ramazan eğlencelerini de Toroslar halkıyla buluşturduklarını söyledi. Gönül sofrasına katılan tüm hemşehrilerine teşekkür eden Yılmaz, “Gönül sofrası diyorum çünkü Ramazan’ın güzelliklerini paylaşalım ve bir araya gelelim diye gönül soframızı kurduk. Sizler de teşrif ettiniz. Allah hepinizden razı olsun. Ramazan, birlik ve beraberlik demektir. Ramazan’da yakaladığımız bu güzelliklerin tüm yıla yayılmasını temenni ediyor ve bunun için çalışıyoruz” dedi.


Çocukların doyasıya eğlendiği etkinliklerin ardından “Sev Kardeşim” şarkısında sahneye çıkan Başkan Yılmaz, başka programlarda da bir araya geleceklerinin sözünü vererek, geleceğin teminatı çocuklara ve gençlere çok güvendiklerini söyledi. Yılmaz; “Sizin yüzünüz gülerse bizim de yüzümüz güler” diye konuştu.


Mahalle sakinleri de insanları bir araya getiren, kültürel gelenek ve değerleri yaşatan böyle bir programı organize ettiği için Başkan Yılmaz’a teşekkür ederek, bu programların devam etmesini dilediler.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:50
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