Yılmaz: “Yerköy’ü üçe bölecek olan hızlı tren projesi, mücavir alan dışına alınmalı”

Yozgat Yerköy ilçe Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Yerköy-Kayseri Hızlı tren hattının Yerköy’ü üçe böleceğini söyleyerek, bu projenin bir daha gözden geçirilip mücavir alan dışına çıkarılmasını istedi.

Siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve muhtarlarla yapılan toplantıda, Yerköy-Kayseri Hızlı tren hattının Yerköy’ü 3’e böleceğini söyleyen Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, projesinin Akpınar köyünden başlayarak, 100. Yıl Mahallesinden, Şehitlik mezarlığına kadar devam edip gideceğini ve bu projenin bir daha gözden geçirilip, mücavir alan dışına alınmasını istedi. Başkan Yılmaz, “Yerköy-Şefaatli-Kayseri Demiryolu Projesi kapsamında Belediyemiz imar sınırları içerisinden geçmekte olan bu demir yolu hattı takribi güzergah şehrimizin ortasından geçmekte olup imar planımızın büyük bir kısmını tahrip edecektir. Şehrimizin kuzeybatı ve güneydoğu aksını ikiye bölen takribi güzergah bölünen yapılaşmalar arasında geçişin sorunlu olabilme ihtimali doğuracağını, imar planında genellikle konut alanı olarak tasarlanmış olması ve halihazırda geçiş hattının mevcut konut ve iş yerlerinin üzerinden geçiyor olması büyük sorunlar teşkil edecek olup, bu alandaki mevcut alt yapı (kanalizasyon, içme suyu) sıkıntılarla karşılaşacaktır. Ayrıca güzergah üzerinde bulunan alan içerisinde termal alanlar ve SİT alanı mevcut olması yine bu hat üzerinde mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı bulunan taşınmazın bir kısmının Adalet Bakanlığı tarafından kapalı ve açık cezaevi yapılması düşünüldüğü bu güzergahta yapılacak olan cezaevi alanını ikiye böldüğü görülmektedir” dedi.

Yılmaz, “Yerköy İlçe merkezimiz gelişebildiği alanlar açısından kısıtlı bir potansiyele sahiptir. Mevcut imar planımız gelecek nüfus projeksiyonumuza ancak yetebilmektedir. Bu nedenle demiryolu güzergahının imar sınırımız dışından bir alandan geçirilmesi uygun olacaktır. Bu demiryolu hattının iptal edilerek, imar planımız dışındaki bir alandan geçmesi için alınan karar Cumhurbaşkanlığı makamına, Çevre ve Şehircilik makamına, Kültür ve Turizm Bakanlığına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, Yozgat Milletvekillerine de gönderilmiştir” şeklinde konuştu.