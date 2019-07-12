Yılmaz: "Yeni konteyner liman yatırımı Mersin’de kalmalı”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yıllardır Mersin’e yapılması planlanan ve fizibilite çalışmaları tamamlanarak imar planı aşamasında olduğu belirtilen ‘yeni konteyner limanı’ projesinin başka bir bölgeye kaydırılmaması gerektiğini belirterek, “Tüm kent dinamiklerimizi 355 milyon 200 bin Euro’luk tahmini bir bedelle projelendirilen ve fizibilite çalışmaları dahi tamamlanan yatırımın Mersin’de kalmasına dair lobi oluşturmaya davet ediyorum” dedi.

3 bin kişiye iş kapısı olacak

Hizmete girmesi halinde 3 bin kişiye iş ve aş sağlaması beklenen konteyner liman projesinin 11’inci Kalkınma Planında yer almamasını şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladıklarını kaydeden Yılmaz, “Mevcut konteyner limanına ek olacak ve tüm altyapı ile ÇED aşamalarının tamamlandığı, konteyner aktarma merkezi (hub port) olarak hizmet vermesi planlanan yeni liman yatırımının Mersin yerine ‘Doğu Akdeniz’ olarak tanımlanması kaygılarımızı artırdı” diye konuştu.

“Mersin’e kurulması halinde konteyner aktarma merkezi olarak öne çıkacak olan limanın, Doğu Akdeniz’in ’yükselen yıldızı’ olmasını beklerken, liman yatırımının başka bir bölgeye kaydırılması yönündeki girişimler bizi son derece kaygılandırdı” diyen Yılmaz,hizmete girmesi halinde istihdama önemli bir katkı sağlayarak 3 bin kişiye de iş ve aş kapısı olacak liman projesinin Mersin’de kalması gerektiğini vurguladı.

12 milyon TEU kapasiteyle çalışması planlanan konteyner limanın, Hazar Denizi’ne kadar uzanan Asya ve Ortadoğu hinterlandında hizmet vereceğini ve Mersin’e yapılacak her yatırımın ekonomik gelişime ivme kazandıracağına dikkat çeken Yılmaz, “Türkiye’nin uluslararası konteyner taşımacılığında büyük bir eksikliğini giderecek olan proje, en baştan planlandığı gibi Mersin’e yapılmalıdır. Bu konuda tüm kurum ve kuruluşlarla ortak hareket ederek yatırımın Mersin’de kalması için lobi oluşturmalıyız” ifadelerini kullandı.