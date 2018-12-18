Yılmaz Vural evini soyan hırsıza seslendi: Çaldıklarını geri getir

Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın geçtiğimiz yıl vefat eden babasının yaşadığı Kadıköy Göztepe'deki evine pazar günü hırsız girdi.

Evde para bulamayan hırsız ya da hırsızlar, Vural'ın televizyonunu, bilgisayarını, kupalarını ve madalyalarını çaldı.

Kanal D Haber'e açıklamalarda bulunan Yılmaz Vural, hırsıza seslenerek, "Çaldıklarını geri getir. Başımıza ne işler açtın. Maçı mı düşüneceğiz seni mi be kardeşim." diye konuştu.

'Para, mücevher yoktu'

Bütün eşyalar evde durduğunu, kiraya vermeyi ya da satmayı hiç istemediğini belirten Vural, "Evde kimse yaşamadığı için çok değerli bir şey, para, mücevher yoktu. Aferin hırsız kardeşim işini güzel yapıyorsun. Ama parmak izi bırakmışsın maalesef, polis arkadaşlar onları buldu." ifadelerini kullandı.

Polis, hırsızlığın ardından hemen soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde bir kişinin parmak izine rastlandığı öğrenildi.