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Yılmaz Vural: Bu Var niye aşağıda yok? Burası lig değil mi?

1. Lig’in 15. haftasında evinde Giresunspor ile berabere kalan Adana Demirspor'un Teknik DirektörüYılmaz Vural, ”Maalesef bu VAR sistemi yukarıda niye var da aşağıda niye yok, onu anlamış değilim. Burası lig değil mi” diye konuştu.

10 Aralık 2018 Pazartesi 23:57
Yılmaz Vural: Bu Var niye aşağıda yok? Burası lig değil mi?

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Yılmaz Vural, ”Çeviremedik maçı. Çok çaba sarfetti çocuklar. Bu lig maçları böyle maalesef. Tabii ki Giresun'da çaba sarf ediyor. Geçen haftaki Giresunspor ile alakası olmayan bir görüntü. Daha istekli, iyi savundular. Tabii biz golü atamadıkça rakibin dirençleri de attı ve sonuç alarak da beklediğimiz ve hiç düşünmediğimiz iki puanı kaybettik. İki dakika daha topu kendimizde tutabilirdik. Böyle hakem hatası da olur kendi hatamız da olur. Buna müsaade etmemesi gerekiyordu. Çok pahalı bir deneyim bizim için. Defalarca izledim. Korner geliyor Bahadır Erol eliyle topu önüne alıyor. Kendi aldığı topa vuruyor gol alıyor. Öncesinde de zaten korner değil aut. Bundan önceki maçta da olmayan bir penaltı oldu. Bugün de aynı şekilde. Tamam, hata insana ait de çok net artık. Hakem orada bunu gözlemesi gerek. 'Göremedim', Göremedim diye bir şey yok herkes sahanın içindeyse her şeyi görmek zorunda. Maalesef bu VAR sistemi yukarıda niye var da aşağıda niye yok. Onu anlamış değilim. Burası lig değil mi” diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 23:57
  1. Giresun
  2. yılmaz vural

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