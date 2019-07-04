Yılmaz: "Türk dünyası ile dost değil, kardeşiz"

Türk Halkları Medeniyeti Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Dağduran ile Letonya Devlet Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Hanifi Atlı, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ı ziyaret etti.

Dağduran ziyarette, 1999 yılında Kazakistan’ın Almaata kentinde kurulan Türk Halkları Medeniyeti Vakfı’nın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yaşadığı ve görev yaptığı Letonya’nın Daugavpils Bölgesi’nde tek Türk olarak ülkeyi temsil eden ve Türk dünyasındaki üniversitelerde sayısız konferanslar veren Prof. Dr. Hanifi Atlı da Başkan Yılmaz’a, sosyal, kültürel ve siyasal anlamda yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Türk Cumhuriyetleri ile Avrupa arasında kültür elçiliği yaparak ülkeler arasındaki bağların kuvvetlenmesi için çalışmalar yapan Dağduran ve Atlı’ya ziyaretleri için teşekkür eden Yılmaz, Türk halklarının birlikteliklerinin korunmasını sağlayan Türk Halkları Medeniyeti Vakfı’nın Türk Cumhuriyetleri nezdinde oldukça saygın bir konuma sahip olduğunu ve kendilerini Toroslar’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Yılmaz, Türk dünyası ile dost değil, kardeş olduklarını vurguladı.