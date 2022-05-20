Yılmaz Tunç kimdir nereli kaç yaşında? Yılmaz Tunç nere milletvekili?
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı. Özkan'ın yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç getirildi. Peki Yılmaz Tunç kimdir? Yılmaz Tunç nereli kaç yaşında? Yılmaz Tunç nere milletvekili? İşte Yılmaz Tunç’un hayatı, biyografisi.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, grup başkanvekilliği görevinden affını istedi. Affı istenen Özkan’ın yerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç getirildi. Peki Yılmaz Tunç kimdir nereli kaç yaşında? Yılmaz Tunç hangi ilin milletvekili?
Yılmaz Tunç kimdir?
Yılmaz Tunç 1 Şubat 1971 Ulus, Bartın doğumludur. Türk siyasetçidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamlamıştır. Serbest avukatlık, İstanbul Barosu CMK servisi çalışanlığı, Pendik Belediye Meclis Üyeliği, AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı, Sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri, TBMM XXIII., XXIV., XXV., XXVI. ve XXVII. Dönem Bartın Milletvekilidir. TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili olarak görev yapmıştır 2020-2022 yılları arasında Adalet Komisyonu Başkanı olmuştur. Halen AK Parti grup başkanvekilidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.