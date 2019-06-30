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Yılmaz: "TORTEK ile istihdamı destekleyeceğiz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, TORTEK’in niteliklerinigeliştirerek kapasitesini arttıracaklarını belirterek, “Başarıyla yürüttüğümüz meslekieğitim kurslarımız ile kadın istihdamını desteklemeyi amaçlıyoruz” dedi.

30 Haziran 2019 Pazar 13:32
Yılmaz: "TORTEK ile istihdamı destekleyeceğiz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, TORTEK’in niteliklerinigeliştirerek kapasitesini arttıracaklarını belirterek, “Başarıyla yürüttüğümüz meslekieğitim kurslarımız ile kadın istihdamını desteklemeyi amaçlıyoruz” dedi.


Yılmaz, Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK)bünyesinde bulunan El Sanatları Teknolojisi Dekoratif Tablo Yapımı Kursu’nun 3 Boyutlu KâğıtRölyef Çalışmaları Sergisi’ni gezdi.


Sağlık Mahallesi’nde bulunan Adnan Kahveci TORTEK Merkezi kursiyerleritarafından yıl boyunca hazırlanan el emeği göz nuru ürünler, Mersin Forum AlışverişMerkezi’nde açılan sergide satışa sunuldu. Kursiyerler, kağıttan 3 boyutlu yaptıklarıeserlerle büyük beğeni topladı.


Eşi Meltem Yılmaz ile birlikte sergiyi gezen Başkan Yılmaz, çalışmaları tek tekinceleyerek kursiyerlerden eserlerin hazırlanmasındaki süreç hakkında bilgiler aldı. TORTEK’in niteliklerini geliştirerek kapasitesini arttıracaklarını belirten Başkan Yılmaz, “Başarıyla yürüttüğümüz mesleki eğitim kurslarımız ile kadın istihdamını desteklemeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.


“Kurs merkezinde eğitim gören kursiyerlerimizin hem meslek edinmelerini hem de aileekonomilerine katkı sağlamalarını önemsiyoruz” diyen Yılmaz, “Meslek öğrenerekyeteneğini geliştirmek ve bu eğitimlerin sonunda iş hayatında yer almak isteyen evhanımlarımızı TORTEK’e bekliyoruz. Kurslarımız ile aynı zamanda gençlerimiziüretmeye teşvik ederek, kendi iş sahalarını oluşturmalarını da istiyoruz” diye konuştu.


Sergide emeği geçen usta öğreticilere teşekkür eden Başkan Yılmaz, kursiyerleritebrik ederek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.


Kursiyerler ise “Kurs merkezinde aldığımız eğitimler ile hem güzel eserler ortayakoyuyoruz hem de bu çalışmalarımızı satışa sunarak ev ekonomimize katkı sağlıyoruz.Bize bu imkanı veren başta Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a ve değerli emeklerindendolayı usta öğreticilerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 13:32
  1. sergi
  2. sanat

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