0553 313 94 23

Yılmaz: “Toroslar’ı geleceğe hazırlayacak her fırsatı değerlendireceğiz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Brüksel’de katıldığı oturumda, her türlü yatırım ve işbirliği teklifine açık olduklarını belirterek, “Toroslar’ı geleceğe hazırlayacak her fırsatı değerlendirecek ve vizyon projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:02
Yılmaz: “Toroslar’ı geleceğe hazırlayacak her fırsatı değerlendireceğiz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Brüksel’de katıldığı oturumda, her türlü yatırım ve işbirliği teklifine açık olduklarını belirterek, “Toroslar’ı geleceğe hazırlayacak her fırsatı değerlendirecek ve vizyon projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.


Toroslar Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Belediyeler Birliği AB Bölgeler Meclisi heyetinde yer alan Başkan Yılmaz, Brüksel’deki temaslarını sürdürüyor. Genişleme Günü ve değerlerin yayılmasında paranın rolü ile AB fonlarının demokrasi ve hukukun üstünlüğünün yayılmasındaki etkisinin tartışıldığı oturuma katılan Yılmaz, AB fonlarının bölgesel kalkınmaya yardımcı olarak, yaşam standartlarının yükseltilmesinde büyük önem taşıdığını söyledi.


Hayata geçirecekleri projelerde AB fonlarından maksimum fayda sağlamak istediklerini ifade eden Yılmaz, özellikle yatırım, kentsel planlama, turizm ve kültür desteklerinin yanı sıra rekabetçilik, Ar-Ge ve teknolojik yeniliklere yönelik destek programlarına talip olduklarını vurguladı. Başarılı kentsel planlama programları oluşturabilmek için her türlü yatırım ve işbirliği teklifine açık olduklarını yineleyen Yılmaz, “Yatırımların ve bölgesel kalkınmanın önüne engel koyan değil, engelleri kaldıran bir anlayışla bölgemize katma değer sağlayacağız. Toroslar’ı geleceğe hazırlayacak her fırsatı değerlendirecek ve vizyon projelerimizi hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:02
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tepebaşı Belediyesi’nden üreticiye tam destek
    1. Tepebaşı Belediyesi’nden üreticiye tam..
    2. Umuttepe’ye ulaşım aksamadan devam..
    3. Festival için geri sayım başladı
    4. Gültekin: "İstanbul Binali Yıldırım..
    5. Endonezya’dan Mursi için taziye mesajı!
    6. Bakan Ersoy, Tekfur Sarayı ile Anemas..
    7. Potada Fenerbahçe Beko'ya 2 maç ceza
    8. Sarımsağın sap ve kabuklarında..
    9. ’Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde otobüs..
    10. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    11. Engelli annelerinden el sanatları..
    12. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    13. 30 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
    14. Aydın’da sağanak yağış hayatı olumsuz..
    15. ALTİD Başkanı Sili: "Turistlerin yakın..
    16. Kayısı bahçesinde haşhaş ele geçirildi
    17. Başkan Bıyık’tan hayırsever..
    18. Motosiklet sürücüsünün fırladığı kaza..
    19. “Hayat boyu öğrenme günleri” 21..
    20. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür..
    21. İSG sonuçları açıklandı! ÖSYM İSG..
    22. Galatasaray’dan Ali Koç’a cevap
    23. Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
    24. GAÜN Hastanesi’nde “Fakülte..
    25. Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine..
    26. Şehit Komiser Yardımcı Şükrü Can..
    27. Katar'dan Gazze'deki 60 bin aileye..
    28. Körfez’de metruk binalar yıkılıyor
    29. Lastiklerine ateş edildi, yaya olarak..
    30. Kartal Belediyesi ilaçlama..
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu