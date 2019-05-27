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Yılmaz: "Toroslar Belediyesi, Mersin’in hatta bölgenin en güçlü belediyesi"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar Belediyesi’nin, Mersin’in, hatta bölgenin en güçlü belediyesi, en geniş mal varlığına ve en kurumsal yapıya sahip belediyesi olduğunu söyledi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:01
Yılmaz: "Toroslar Belediyesi, Mersin’in hatta bölgenin en güçlü belediyesi"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar Belediyesi’nin, Mersin’in, hatta bölgenin en güçlü belediyesi, en geniş mal varlığına ve en kurumsal yapıya sahip belediyesi olduğunu söyledi.


Yılmaz, belediye binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Göreve geldikten sonra belediye içinde bir takım yapılanmaya gittiklerini söyleyen Yılmaz, bu kapsamda basın biriminden sorumlu olarak Meltem Şahin’in, Halkla İlişkiler Bölümünden sorumlu olarak da Selahattin İzci’nin göreve getirildiğini belirtti. Her ikisinin de mesleğinde başarılı kişiler olduğunu kaydeden Yılmaz, "Bu şekilde verimli güzel bir çalışma yapabileceğimizi düşünüyorum. Toplumla iletişimi önemsiyorsak, basınla olan ilişkimizi de önemsememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu yapılanmamızın da sebebi bu. Basını en iyi basın mensupları anlar, olağanüstü hallerde değil sık aralıklarla bir araya gelmek, sizlerin fikirlerini almak istiyoruz. İletişim, bu çağın en önemli unsurlarından bir tanesi" dedi.


Toroslar Belediyesi’nin, Mersin’in, hatta bölgenin en güçlü belediyesi, en geniş mal varlığına ve en kurumsal yapıya sahip belediyesi olduğunu ifade eden Yılmaz, "Borçlanma, finansman unsurlarından biri. Bütün belediyelerin borcu vardır. Burada önemli olan borcun miktarı ve bütçeye oranı. Toroslar Belediyesi’nin borcu da bütçenin yüzde 10-15’i civarında. Bu konuda sıkıntı yok. Özellikle şu dönemde nakit açısından sıkıntılar olabilir, daha önce de bahsetmiştik, tüm belediyelerin İller Bankası’ndan payı düştü. Ama bu durum halledilemeyecek bir durum değil. Genel olarak belediyemizin sıkıntısı yok" diye konuştu.


Yılmaz bir soru üzerine, belediye binasında çıkan yangına ilişkin, "Ben göreve başladıktan 10-15 gün sonra bu yangın meydana geldi. Ben makamdayken gerçekleşti. Açıkçası ben de şaşırdım ve ’ne oluyor’ dedim. Hemen gerekli tedbirleri aldırdım, itfaiye ve güvenlik güçleri kısa sürede geldi. Yangının elektrikli çay makinesinden çıktığı belirlendi. Her hangi bir evrak kaybı yok. Oradaki evraklar dijital ortamda yedekleniyor zaten. Yangın olayı tamamen elektrikli eşya kullanımından kaynaklanmıştır" ifadelerini kullandı.


Çok heyecanlı ve projeleri hayata geçirme noktasında sabırsız olduklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti; "Yeni şeyler yapmak istiyoruz, yeni bir vizyon ortaya koymak istiyoruz. Projelerimiz de bunu gösteriyor. Önce sorunu tespit edip, sorundan çözüme gitmeyi arzuluyoruz. Ben sonuç odaklı bir insanım. Dünyaya da öyle bakıyorum, işe de öyle bakıyorum, belediyeciliğe de öyle bakıyorum. Önemli olan sonuç almak. Bunu yap-işlet-devret modeli ile de yapabiliriz, farklı modellerle de yapabiliriz. Önemli olan vatandaşa hizmet etmek, önemli olan projenin gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bu dönemde daha çok sosyal projelere ağırlık vereceğiz. Bir takım yatırımlar gerektiren projeleri de 5 yıl içerisinde planlarımız doğrultusunda gerçekleştireceğiz."

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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