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Yılmaz Özeren: “Yeni sezondan umutluyum”

Yılport Samsunspor’un tecrübeli futbolcularından Yılmaz Özeren, “Bu sezondan daha umutluyum.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:47
Yılmaz Özeren: “Yeni sezondan umutluyum”

Yılport Samsunspor’un tecrübeli futbolcularından Yılmaz Özeren, “Bu sezondan daha umutluyum. Yeni hocamız ve yeni oyuncularla birlikte bu sezon bir önceki sezonda yaptığımız hataları yapmayacağımıza inanıyorum" dedi.


Geçen sezon devre arasında geldiği için adaptasyon sorunu yaşadığını belirten Yılmaz Özeren, “Yeni sezon, yeni hoca ve yeni arkadaşlarla sezon sonu ipi göğüsleyeceğimize inanıyorum. Geçen sezon devre arasında geldiğim için biraz adaptasyon sorunu yaşadım. Ben bu zamana kadar hiç devre arasında transfer olmamıştım. Yeni sezon hem benim için hem de Samsunspor camiası için daha iyi olacak. Gerçek Yılmaz’ı bu sene şampiyonluk yolunda hem taraftarlara hem yönetici ağabeylerime hem de teknik heyete göstereceğime inanıyorum” diye konuştu.


Geçen sezon yaptıkları hataları bu sezon yapmayacaklarını ifade eden Yılmaz Özeren, “Bu sezondan daha umutluyum. Yeni hocamız ve yeni oyuncularla birlikte bu sezon bir önceki sezonda yaptığımız hataları yapmayacağımıza inanıyorum. Artık adaptasyon sürecini de atlattık. Geçen sene talihsiz bir sezon geçirdik. Bu sezon İrfan Buz hocamız ile birlikte buna izin vermeyeceğiz. Taraftarlarımızı sezon sonu sevindirmeyi çok istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:47
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