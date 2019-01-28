Kemalistlerin 'kutsal' kitabı fanusta sergileniyor Yılmaz Özdil'in 1881 adet basıp tanesini 2 bin 500 lira gibi uçuk fiyatla Kemalistlere sattığı 'Mustafa Kemal' kitabının alamayanlar için son adedi kitabevinin Beşiktaş şubesinde fanus içerisinde sergileniyor.

İnternetten aparma bilgilerle yazdığı Mustafa Kemal kitabı sonrası nitelikli dolandırıcılık suçlamalarına maruz kalan Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitlerin yer aldığı kitabıyla Kemalistler'in beğenisini kazandı. Daha sonra kitabın özel baskısını çıkaran Özdil, tanesini 2 bin 500 liradan satarak büyük bir gelir elde etti. İsteyen fotoğraf çektirebilir Ancak 1881 adet basılan kitabı alamayan Kemalistler de düşünüldü. Kitabevinin Beşiktaş şubesinde sergilenen kitap, fanusa konuldu. İsteyenler kitabın başına geçerek, fotoğraf çekme şansına sahip olabiliyor.

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