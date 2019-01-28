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Kemalistlerin 'kutsal' kitabı fanusta sergileniyor

Yılmaz Özdil'in 1881 adet basıp tanesini 2 bin 500 lira gibi uçuk fiyatla Kemalistlere sattığı 'Mustafa Kemal' kitabının alamayanlar için son adedi kitabevinin Beşiktaş şubesinde fanus içerisinde sergileniyor.

28 Ocak 2019 Pazartesi 12:28
Kemalistlerin 'kutsal' kitabı fanusta sergileniyor

İnternetten aparma bilgilerle yazdığı Mustafa Kemal kitabı sonrası nitelikli dolandırıcılık suçlamalarına maruz kalan Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitlerin yer aldığı kitabıyla Kemalistler'in beğenisini kazandı.

Daha sonra kitabın özel baskısını çıkaran Özdil, tanesini 2 bin 500 liradan satarak büyük bir gelir elde etti.

İsteyen fotoğraf çektirebilir

Ancak 1881 adet basılan kitabı alamayan Kemalistler de düşünüldü. Kitabevinin Beşiktaş şubesinde sergilenen kitap, fanusa konuldu. İsteyenler kitabın başına geçerek, fotoğraf çekme şansına sahip olabiliyor.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 12:28
  1. Yılmaz Özdil
  2. Mustafa Kemal Atatürk
  3. Kitap

YORUM YAZ

  • memomemo19 dk önce
    isteyen fotoğrafını çekebilirmiş bence......gelenler üzerinemumdadikebilirveyaçaputta bağlayabiliryüzsürebilirmahzuru yok
  • mm28 dk önce
    kemalistlerin "çakma" hırka-i saadeti:)
  • ErhanErhan31 dk önce
    Biraz önce farelere tapanlarla ilgili bir haber okudum. Bir insan böyle ahmak olabilir mi diye düşünürken bu habere denk geldim. Acaba fareye tapan mı daha ahmak yoksa bir kemalist mi ?
  • Cüneyt beyaz Cüneyt beyaz 33 dk önce
    Belge yayınlamaya 5816 engel değil, rıza nur un kitabı size göre belgeyse sıkıntı büyük o zaman
  • Kemalist Düşmanı AkpartiliKemalist Düşmanı Akpartili38 dk önce
    Şimdi, dipnotsuz, kaynaksız, ödülsüz şu kitabın fotoğrafını çekmek isteyenden de 250 TL ister kemalist atatürk tüccarları! 5816'yı kaldırn bakalım o "kitaba" kim kaç kuruş verecek?

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