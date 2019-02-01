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Vurgun yapan Yılmaz Özdil'e kötü haber! Dava açılacak

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in 'Üzerinde 10 yıl çalıştık' dediği ve 2 bin 500 TL'den satarak büyük gelir elde ettiği kaynakçası bulunmayan 'Mustafa Kemal' kitabının çalıntı olduğu ileri sürüldü. Tarihçi yazar, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Anıtkabir Derneği ve Ankara Karamanlılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güler, telif davası açacaklarını duyurdu.

01 Şubat 2019 Cuma 14:38
Vurgun yapan Yılmaz Özdil'e kötü haber! Dava açılacak

İnternetten aparma bilgilerle yazdığı Mustafa Kemal kitabı sonrası nitelikli dolandırıcılık suçlamalarına maruz kalan Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in 4 ay önce 35 TL’den piyasaya çıkardığı ‘Mustafa Kemal’ kitabı, ‘özel seri’ kılıfıyla, 23 Ocak’ta Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te satışa çıkardı. 2 bin 500 TL’ye, Kırmızı Kedi Yayınevi’nin internet sitesi üzerinden satışı gerçekleştirilen kitap, 4 saat içinde tükendi.

4.7 milyon TL hasılat

Özdil ve yayınevi, satıştan 4,7 milyon lirayı cebine koydu. Türkiye’nin ortak milli değeri Atatürk’ü istismar eden kitap, 2 bin 500 TL’ye satılması büyük tepkilere neden olmuştu. Gündeme gelen diğer bir konu ise Özdil’in kitabının kaynakçasız oluşuydu. Kitap içinde yer alan bilgilerin neredeyse tamamına yakını, teyit noktasında birçok soru işaretini barındırması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güler, Sözcü yazarının kitabındaki bilgilerin, derneğin makalelerinden atıfsız ve kaynakçasız olarak birebir kopyalandığını açıkladı. Ali Güler, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda Özdil'e sert tepki gösterdi.

Tek tek ifşa etti

Güler, “Yılmaz Özdil'in 498 sayfalık kitabında bizim eser ve makalelerimizden alınan ve ismimizden bahsedilmeyen, atıf yapılmayan, kaynakçada gösterilmeyen o kadar çok bilgi ve belge var ki... Sadece çok temel ve bariz olan 'aşırmaları' sizlerle paylaşmak istiyorum” diyerek Özdil'in makalelerinden kullandığı kısımları Twitter’dan paylaştı.

Güler, telif davası açacaklarını duyurdu. Başta sosyal medya kullanıcıları olmak üzere birçok vatandaş kitabın alıntı olduğunun ortaya çıkmasının ardından tepkileri yüksek sesle dile getirdi. Kitabı için “Üzerinde 10 yıl çalıştık” ifadelerini kullanan Özdil’in yapacağı açıklama merak konusu oldu. (Güneş)

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 14:41
  1. KİTAP
  2. ATATÜRK
  3. Yılmaz Özdil
  4. Sosyal Medya
  5. tosuncuk

YORUM YAZ

  • hkhk1 sa önce
    Cebe indirdi ne demek ya? 30 ocak tarihli Uğur Dündar makalesinde paranın nerelere bağışlandığı-bağışlanacağı kuruluş isimleriyle anlatılıyor. Doymadınız iftiraya be.. Bir tane yazar çıkaramadınız böyle, çatlayın.:))))
  • A. ÖzA. Öz1 sa önce
    tc de hırsız çoook yeterki paradan haber ver mahkemelerde aklanırsın. örnek misalmi istiyorsun.;chpkk nın arka bahçesi bu fatoşçu hakimlersayesinde50 senedir haklı haksız , haksız haklı oluyordu davalarda. tabii parası olan haksızda olsa işi götürüyordu. ispatımı davacı olarak açmış olduğum davada , 2006/723 nolu dosya çağlayan adliyesi 3, fikri ve sınai hakl. hukuk mhk. yargıtay aşamasıda bitmiş fatoşçular kazandı. dosya arşivde tabii yok etmedilerse. dosyanın tüm fotokopileride bende.avukat , bilirkişi , hakim paslaşmasıyla nasıl gol atılır okuyun. bilirkişi bile davalıların avukatıyla aynı müessesede görevli çıktı , gerekçe tesadüfmüş.ona rağmen davalılar kazandı. işte rezalet okuyun öğrenin.Ben davacı A.öz

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