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Ezberleri bozan Yılmaz Özdil'e Cübbeli Ahmet Hoca'dan cevap!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhalifliğiyle bilinen Yılmaz Özdil'in Barış Pınarı Harekatı'na destekte bulunmasına Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken bir cevap geldi.

10 Ekim 2019 Perşembe 00:55
Ezberleri bozan Yılmaz Özdil'e Cübbeli Ahmet Hoca'dan cevap!

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ezber bozan bir çıkış yapan Yılmaz Özdil'e cevap verdi.

Ahmet Hoca, yaptığı paylaşımda, milli meseleler konusunda herkesin takiyye yapmadan bir bütün olması gerektiğini belirtti.

Cübbeli Ahmet Hoca, Yılmaz Özdil'in 'Başka Türkiye yok... Dik dur, eğilme, yanındayız, Ecevit gibi dirayetli ol, canımı ye'' paylaşımını alıntılayarak, "İşte benim demek istediğim buydu, sayın Yılmaz Özdil’in hükümete destek mâhiyetinde attığı twit “Herkesin inancı ve ibadeti Allâh ile arasındadır ancak millî meseleler söz konusu olduğunda vatan hâinlerine karşı bir noktada buluşabiliyorsak bu tavır takdîre şâyandır” şeklindeki görüşümüzü teyîd eder mâhiyettedir. İşte gerçek Atatürkçülerle takiyyecilerin farkı da tam bu noktada zuhur etmektedir. Sâdece Erbakan hocamızın hakkı da unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 00:55
  1. Cübbeli Ahmet Hoca
  2. Yılmaz Özdil

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