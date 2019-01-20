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Yılmaz Özdil 'Atatürk soygunu'na son sürat devam ediyor!

Mustafa Kemal'i istismarını seriye bağlayan ve çocuklar için 10 adet minyatür kitapçık hazırlayan Sözü yazarı Yılmaz Özdil'in "Atatürk soygunculuğu"na hız kesmeden devam ediyor. Son olarak bir markette Özdil'in kitabı için özel stand kuruldu.

20 Ocak 2019 Pazar 09:09
Yılmaz Özdil 'Atatürk soygunu'na son sürat devam ediyor!

Her fırsatta kendi iddia, teori ya da tezleri için Mustafa Kemal'i istismar etmekten geri durmayan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil son olarak "Mustafa Kemal" adlı bir kitap yazmıştı.

Mustafa Kemal üzerinden köşeyi dönüyor

Atatürk'ü paraya tahvil etmekte bir beis görmeyen Özdil'in bu kitapla sınırlı kalmadığı 10 da kitapçık hazırladığı ortaya çıkmıştı.

İdefix'te 99 liradan satılan seri için bir markette özel stand konulduğu görüldü. Mustafa Kemal'i istismar eden Özdil, Atatürk soygunculuğuna son sürat devam ediyor.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 09:09
  1. Mustafa Kemal
  2. Mustafa Kemal Atatürk
  3. Yılmaz Özdil

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