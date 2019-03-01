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Yılmaz: "Körfez hak ettiği hizmeti alacak"

Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Ayvalık’ta seçmenleri ile buluştu.

01 Mart 2019 Cuma 13:12
Yılmaz: "Körfez hak ettiği hizmeti alacak"

Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Ayvalık’ta seçmenleri ile buluştu. Körfezin hizmete doyuracağını vurgulayan Yılmaz, "Bizden önce Büyükşehir olan iller büyükşehir yasasından faydalanarak çok daha hızlı geliştiler. Biz yeni büyükşehir olduk güç şimdi bizde. Edremit’in Kazdağlarını, Ayvalık’ın Sarımsaklı’sını, Cundası’nı biz dünyaya anlatacağız. İnsanlara gerçekleri hizmetle öğreteceğiz" dedi.


Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Ayvalık Aday Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Yılmaz ve Cumhur ittifakının gönüldaşları aday tanıtım toplantısı öncesinde Ayvalık sokaklarında halkı selamladı, kahvelerde vatandaşlarla kucaklaştı. AK Partili ve MHP’li adayların kol kola girerek Ayvalık sokaklarında dolaşmalarına Ayvalık halkı da destek verdi. Ayvalık’ta halkın teveccühünü ve Cumhur ittifakının birbirine iyi bir şekilde kenetlenmesini gören Yılmaz," Ayvalık’ta iş bitmiş, Allah’ın izniyle Ayvalıklılar da AK belediyecilikten yararlanacaklar" dedi.


Yılmaz, “Ayvalık’ta doktor titizliği”


Körfez’deki tüm ilçelere defalarca gittiğini vurgulayan Yılmaz, "Edremit, Bandırma, Erdek’te çok iyi gidiyoruz.Ayvalık’ın 31 Mart sabahına çok daha güzel uyanması için gece gündüz çalışacağız. Cumhur ittifakı rastgele insanların bir araya geldiği bir topluluk değil. Bizim ortak gayemiz memleketimizin bütünlüğü, birliği ve memleketimize hizmet etmek. Nazmi Başaran kardeşimizle burada çok güzel hizmetlere imza atacağız, biz de sonuna kadar arkasında duracağız. Bizden önce Büyükşehir olan iller var. O iller büyükşehir yasasından faydalanarak çok daha hızlı geliştiler. Biz yeni büyükşehir olduk. Biz şimdi Edremit’in Kazdağlarını, Ayvalık’ın Sarımsaklısını, Cundası’nı biz dünyaya anlatacağız. İnsanlara gerçekleri hizmetle öğreteceğiz. Hizmet bizim en iyi yaptığımız iş. Çünkü biz kendimizi bu şehre, insanlarına adamış insanlarız" dedi.


Cumhur İttifakı MHP Ayvalık Belediye Başkan Nazmi Başaran ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa AK Parti Milletvekilli Mustafa Canbey, Cumhur İttifakı MHP Balya Belediye Başkan Adayı Osman Kılıç,Cumhur İttifakı MHP Edremit Belediye Başkan Adayı Tuncay Kılıç, MHP İl Başkanı Orhan Dereli, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Ayvalık MHP İlçe Başkanı Ali Atalay ve çok sayıda partili katıldı

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 13:12
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