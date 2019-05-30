Yılmaz, Halkkent’te vatandaşlarla iftarda buluştu

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Halkkent Mahallesi’nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Hüseyin Okan Merzeci Anadolu Lisesi bahçesinde ve Güneykent Mahallesi Mersin Ziraat Odası Ortaokulu bahçesinde verilen iftar yemeklerinde sevgi, kardeşlik ve paylaşmanın önemine değinen Yılmaz, “Mübarek Ramazan ayında yaşadığımız bu güzelliklerin kalan 11 aya yayılmasını temenni ediyoruz ve bunun için çalışıyoruz” dedi.

İftar yemeğinin ardından kurulan Ramazan panayırlarında Karagöz-Hacivat’tan, tahta bacak ve animasyon gösterilerine kadar birçok etkinlik ile çocuklara unutulmaz bir Ramazan gecesi yaşatılırken, sema gösterisi eşliğinde sunulan Tasavvuf müzikleri ile de geceye anlam katıldı.

Yılmaz, öğrencilere madalyalarını takdim etti

Başkan Yılmaz, iftar programının ardından Mersin Ziraat Odası İlkokulu’nda düzenlenen ödül törenine katıldı. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporlarında başarılı olan öğrenciler, madalya ve başarı belgelerini Başkan Yılmaz’ın elinden aldı.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı okul sporları faaliyet programında yer alan İlkokul Fiziksel Etkinlikler (İFET) 2. Sınıflar İl Birinciliği Yarışmalarında birinci olan öğrencilerin heyecanı gözlerinden okundu. Öğrencilerin heyecanına ortak olan Başkan Yılmaz, madalyalarını takarak başarı dileklerinde bulundu.

Öğrencilerin elde ettiği başarıdan mutluluk duyduğunu ifade eden Yılmaz, “Biz her alanda öğrencilerimizin yanındayız. Okul sporlarında da onlara destek olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.