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Yılmaz halı dokudu, projelerini anlattı

Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, İvrindi’de kadınlarla halı dokudu.

28 Mart 2019 Perşembe 14:01
Yılmaz halı dokudu, projelerini anlattı

Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, İvrindi’de kadınlarla halı dokudu.


Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, İvrindi Demirciler Mahallesi’nde halı dokuyan kadınları ziyaret ederek dokuma tezgahının başına geçti, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını arttıracak projelerini anlattı. İvrindi’ye küçükbaş hayvancılık bölgesi kuracaklarını, Balıkesir’de tarım ve hayvancılık alanında 340 milyon TL yatırım yaparak 11 bin kişiye iş ve ekmek kapısı açacaklarını belirten Yücel Yılmaz, İvrindi’de kadınlarla birlikte hem halı dokudu hem de projelerinden bahsetti. Kadınların iş hayatına ve sosyal hayata katılımlarını arttıracak projeler hazırladıkları belirten Yılmaz, "İnşa edeceğimiz Kadın, Aile ve Sanat Merkezleri ile kadınlarımızın toplumsal hayatta daha fazla rol almalarını ve mesleki beceri kazanmalarını sağlayacağız. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak kadın girişimcilerimizi destekleyecek, ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerin satışı ve pazarlaması noktasında en büyük destekçileri olacağız" dedi. Yılmaz, Balıkesir’de her yerde ve her alanda başlatacakları topyekun kalkınma hamlesiyle refahın arttırılması ve eşitlenmesi noktasında adımlar atacaklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:01
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