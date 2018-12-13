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Yılmaz Gruda AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

13 Aralık 2018 Perşembe 11:53
Yılmaz Gruda AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

İSTANBUL (AA) - Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Yılmaz Gruda, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi alan Gruda, "yaşam" kategorisinde Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Ali Meşe'nin, evi yanarken kedisine sarıldığı anı yansıtan "Ali Dede ve kedisi" isimli fotoğrafı tercih etti.

Kendisinin de bir hayvansever olduğunun altını çizen ve İlhami Çetin'in çektiği "Ali Dede ve kedisi" adlı fotoğraf için oyunu kullanan sanatçı, "Yaşlı bir beyefendi ve güzelim bir kedi olan fotoğrafı seçiyorum. Kedi benim için sadece hayvan değil. Bir canlı varlık. İnsanların bu canlıları mutlaka korumasını ve sevmesini istiyorum." dedi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 11:53
  1. AA
  2. Anadolu Ajansı
  3. fotoğraf
  4. oy
  5. Yılmaz Gruda

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