Yılmaz, "Direksiyon ehline emanet"

Balıkesirli şoför esnafına nefes aldıran kararlara imza atan Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz’ı, Balıkesir Toplu Taşıma Merkezi (BTT)’de dolmuş taksiciler bağrına bastı. Yılmaz, dolmuş taksinin direksiyonuna geçerek yolcu taşıdı.

Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Balıkesir Toplu Taşıma Merkezi (BTT)’de dolmuş taksi şoförleri ile bir araya geldi. Dolmuş taksinin direksiyonuna geçen Yücel Yılmaz, şoför esnafımızın da bir çok sorununu çözüme kavuşturduklarını söyledi.Kısa bir süre önce Büyükşehir Belediyesi ile Şoförler Odası arasında imzalanan protokolle Balkart + para sisteminin hayata geçirilmesini sağlayan Yücel Yılmaz, bu kez direksiyona kendisi geçti ve BTT’den Paşaalanı Mahallesi’ne kadar yolcu taşıdı.

Yılmaz, "Şoför esnafı rahat bir nefes alacak"

Yücel Yılmaz ,şoför esnafının hayatını kolaylaştıracak kararlarını şöyle açıkladı:"UKOME kararıyla ticari taksi yaş sınırı 8’den 10’a çıkarılacak. Ticari taksilerde değiştirilen SRC yönetmeliğiyle 65 yaş üstü esnaf kendi arabalarını kendileri kullanabilecek. Yücel Yılmaz yönetimindeki Büyükşehir’de S plakalılar kiraya çıkmayacak. İhtiyaç duyulması halinde ortak fiyat üzerinden anlaşılıp, satış ihalesine çıkılacak. Bunun sözünü burada veriyorum. Köy minibüsleri, Ayşebacı minibüsleri, Bandırma Ulaşım A.Ş’li kardeşlerim içiniz rahat olsun. Biz kandırıldık, aldatıldık duygusuna kapılmayın. Ben işadamıyım, hepiniz bana emanetsiniz. Allah nasip ederse ilk 100 gün içinde her şeyin değiştiğini göreceksiniz. Siz kazanacaksınız, şehrimiz kazanacak. Toplu Taşıma Esnafı olarak 5 yıldır yaşadıklarınızın farkındayım. 8’inci madde diye tabir edilen, vatandaşlarımız ve şoför esnafımızın karşı karşıya geldiği Balkart+para sistemini hayata geçirdik."

Yılmaz, "Ulaşımda zaman kazancınız artacak"

Şehir içi ve şehir dışı ulaşımında daha hızlı, daha verimli, daha kolay, kısacası daha ulaşılabilir olmak için yola çıktıklarını vurgulayan Yılmaz, " Yeni çevre yolları, raylı sistem, teleferik hatları, ferry bus gibi projelerimiz ile ulaşımdaki zaman kazancını arttırmanın yanında, otogar, otopark, bisiklet yolları projelerimizle şehir içi ulaşımı kaliteli seviyelere getireceğiz. Gelişen Balıkesir’in ihtiyaçları olarak gördüğümüz ulaşım, kamusal alan ve kentsel yaşam alanları konusunda ortaya koyacağımız projeler ile Balıkesir’in yaşam kalitesini yukarılara taşıyacağız. Ulaşılabilir, nefes alan, sosyal bir şehir durumuna gelecek olan Balıkesir, insanımızın bu şehirde yaşamaktan keyif almasını sağlayacaktır" dedi.

Yılmaz, "Şehir merkezi ulaşım yükü azalacak"

Merkez Karesi ve Altıeylül ’ün bir bütünün iki parçası olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Şehirde oluşan her durum hangi bölgede olursa olsun şehir merkezinin tümünü etkilemektedir. Özellikle şehir içi ulaşım konusundaki sıkıntıları ortadan kaldıracağız. Bu çerçevede 3 tane yeni yol projemiz var: 1-Balıkesir Kuzey Çevre Yolu, 2-Balıkesir Batı Çevre Yolu, 3- Bandırma - Çanakkale Yolu Flyover Projesi. İşte bu projelerimiz şehir merkezinin ulaşım yükü azaltılacak" dedi.

Ulaşım sisteminin rahat bir nefes alırken kenti yaya ve bisiklet yolları ile öreceklerini açıklayan Yılmaz, "Oluşturduğumuz yaya ve bisiklet yolu ağı ile gündelik yaşam yolculukları, şehir merkezine ulaşım veya spor amaçlı kullanım imkanları sunarak halkımızı şehrin açık alanlarına çekeceğiz. Engelsiz erişim standartlarına %100 uyumlu olarak oluşturacağımız yaya hattı projemiz ile kentin önemli bölgelerini birbirine bağlayan özelleşmiş bir yolu engeli olan vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız" dedi.

Yılmaz, "İstasyon Meydanı Balıkesir’in yeni meydanı olacak"

İlk etapta kentimizin ana yaya hattını ve yeni kent meydanını hayata geçireceklerini açıklayan Yılmaz, "Zağnospaşa Meydanı’nı, Milli Kuvvetler Prestij Caddesi projemiz ile İstasyon Meydanına bağlıyoruz. Trafikten arındıracağımız İstasyon Meydanı Balıkesir’in yeni meydanı olacak ve kentin simgelerinden biri haline gelecek. İstasyon alanının işlevsel dönüşümü gerçekleştirilerek yaya yolu çalışmalarımız kentin rekreasyon alanı Çayderesi’ne kadar geliştirilecektir. Bir yandan şuan çalışmaları devam eden Çayderesi Rekreasyon Alanı Projesi’nin hızla tamamlanmasını sağlarken diğer yandan da bu bölgemizi teleferikle Çamlık Tepesine bağlamanın çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Teleferik ile ulaştığımız Çamlık Tepesinde bizi Ülkü Yolu Projemiz ve Bilim Merkezimiz karşılayacak. Bir yandan şuan çalışmaları devam eden çay deresi ve çamlık projelerini hızla tamamlayacağız" dedi.