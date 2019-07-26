Yılmaz Çiftçi kimdir, nerelidir? CTE Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi
Hakim Yılmaz Çiftçi bir süredir Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Adalet Bakanlığı CTE Genel Müdürü görevine Giresun Şebinkarahisarlı hakim Yılmaz Çiftçi atandı.26 Temmuz 2019 Cuma 11:58
Adalet Bakanlığı CTE Genel Müdürü görevine Giresun Şebinkarahisarlı hakim Yılmaz Çiftçi atandı. Hakim Yılmaz Çiftçi bir süredir Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
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