Yılmaz Çiftçi kimdir, nerelidir? CTE Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi Hakim Yılmaz Çiftçi bir süredir Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Adalet Bakanlığı CTE Genel Müdürü görevine Giresun Şebinkarahisarlı hakim Yılmaz Çiftçi atandı.

Adalet Bakanlığı CTE Genel Müdürü görevine Giresun Şebinkarahisarlı hakim Yılmaz Çiftçi atandı. Hakim Yılmaz Çiftçi bir süredir Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

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