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Yılmaz Çiftçi kimdir, nerelidir? CTE Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi

Hakim Yılmaz Çiftçi bir süredir Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Adalet Bakanlığı CTE Genel Müdürü görevine Giresun Şebinkarahisarlı hakim Yılmaz Çiftçi atandı.

26 Temmuz 2019 Cuma 11:58
Yılmaz Çiftçi kimdir, nerelidir? CTE Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi

Adalet Bakanlığı CTE Genel Müdürü görevine Giresun Şebinkarahisarlı hakim Yılmaz Çiftçi atandı. Hakim Yılmaz Çiftçi bir süredir Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. 

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:58
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