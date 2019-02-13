Yılmaz: “Bandırmalılar 31 Mart gecesi zaferimizi bekliyor”

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Bandırma’nın Doğruca ve Bereketli kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yılmaz, "Hemşehrilerimin desteğiyle 31 Mart gecesi zaferimizi hep birlikte kutlayacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, 19 ve 23. dönem Balıkesir Milletvekili Cemal Öztaylan, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Bandırma Belediye Başkan Adayı Alp Bostancı ve partililer, Bandırma’nın Doğruca ve Bereketli kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kahvede vatandaşlara seslenen Yücel Yılmaz, "Derdimiz milletimize hizmet edip gönüllerine girmek. Sizleri tek tek kahvelerde dinledik. Meselelerinizi öğrendik. Daha sağlıklı içme suyu ve dere ıslahları hakkında Çevre Bakanlığı Devlet Su işleri ve Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımız olacak. Biz direk meselenin kalbine inip çözmeyi hedefliyoruz. Milletimizin iradesi cumhur ittifakından yana olursa meseleleri çok hızlı çözeceğiz. Cumhur ittifakımızın gayesi memlekete hizmet etmek. Şehri yönetecek lider önemli, biz bu şehrin liderliği için arkadaşlarımızla beraber yola çıktık. Sizlerin desteğini bekliyoruz" dedi.