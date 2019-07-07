Yılmaz Bal: "Fenerbahçe ile Vedat Muriç transferi için her konuda anlaşmaya varıldı"

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Vedat Muriç transferi için Fenerbahçe ile her konuda anlaştıklarını açıkladı.

Çaykur Rizespor’un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım ile Vedat Muriç’in transferine ilişkin şu açıklama yapıldı:

“Sportif Direktörümüz Yılmaz Sportif Direktörümüz Yılmaz Bal: “Çaykur Rizespor Kulübü olarak Fenerbahçe Kulübü ile Vedat Muriç’in transferi için her konuda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuz Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürmektedir.”