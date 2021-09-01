Yılmaz Aktaş kimdir nereli? Yılmaz Aktaş kaç yaşında? Yılmaz Aktaş Galatasaray'da
Kaleci Yılmaz Aktaş kimdir? sorusu yeni sezona hızlı bir giriş yapan Trabzonspor'un kalecisi Yılmaz Aktaş’ın transfer olduğu açıklanmasından sonra merak edilir oldu. Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı. TB’nin Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon SC Borussia Lindenthal-Hohenlind U17 takımından transfer ettiği kaleci Yılmaz Aktaş, Galatasaray'a transfer oldu. Peki Yılmaz Aktaş kimdir nereli? Yılmaz Aktaş kaç yaşında? Yılmaz Aktaş hangi takımda oynadı?
Galatasaray'a transfer olan Kaleci Yılmaz Aktaş kimdir? Almanya Köln doğumlu olan, 12 Mayıs 2003 tarinde doğdu. Kaleci Yılmaz Aktaş, SC Borussia Lindenthal-Hohenlind U17 takımından Trabzonspor’a transfer olmuştu. Kariyerinde FC Pesch, Fortuna Köln formaları giyen Yılmaz Aktaş, son olarak Hohenlind takımının formasını da giymişti.
Yılmaz Aktaş kimdir?
İlk kez 2018 yılında Türkiye U16 Milli takımında forma giyen Yılmaz Aktaş, 2020-2021 sezonusunda SC Borussia Lindenthal-Hohenlind U17 takımından Trabzonspor’a transfer olmuştu.
Yılmaz Aktaş Galatasaray’a transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘’Bugün Türkiye'nin en büyük takımına Galatasaray‘a anlaşmış bulunuyorum. Bütün büyük işler küçük başlangıçlarla olur, Inşallah daha güzel günlere.” ifadeleriyle duyurdu.