Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Başarı Ödülü’nün sahipleri belirlendi

Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Başarı Ödülü’nün değerlendirme süreci tamamlandı. Doktora kategorisinde Dr. Alper Bilgili, Yüksek Lisans kategorisinde Zafer Kurtar, akademi dışı alanda da Deniz Dalkılınç’ın çalışmaları ödüle lâyık görüldü.

Nilüfer Belediyesi, Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Akkılıç ailesi tarafından 2010 yılından bu yana düzenlenen Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları’nın ödül süreci tamamlandı. Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü’ne dokuzuncu yılında, akademik alanda 7 doktora tezi, 28 yüksek lisans tezi, akademi dışı alanda da 5 araştırma ve inceleme olmak üzere toplam 40 yapıt aday gösterildi. Prof. Dr. Saime Yüceer,Prof. Dr. Feza Karaer, Prof. Dr. Neslihan Sam, Doç, Dr. Tülin Vural Aslan, Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Yazar Şafak Pala, Makina Mühendisi Yener Akkılıç ve gazeteci Hacı Tonak’tan oluşan Seçici Kurul’un değerlendirmeleri sonucunda ödül süreci tamamladı.

Üç farklı kategoride düzenlenen Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Başarı Ödülü’nü, Doktora kategorisinde Kentsel Gelişmenin, Kentsel Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkileri: Bursa Örneği” başlıklı tezi ile Dr. Alper Bilgili, Yüksek Lisans kategorisinde ”Kent Düzeyinde İklim Aksiyon Planlama ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Aksiyon Planının İncelenmesi” başlıklı tezi ile Zafer Kurtar, akademi dışı alanda da “Bursa Hava’da” başlıklı araştırma-incelemesiyle Deniz Dalkılınç almaya hak kazandı.

Ödüller, 30 Nisan Salı günü Akkılıç Kütüphanesi’nde düzenlenecek törende sahiplerine verilecek. Ayrıca, Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Başarı Ödülü’ne değer bulunan yapıtlar, Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından baskıya hazırlanarak yayımlanacak. Özel ödüle değer bulunan eserler de kitaplaştırılarak okuyucuya ulaşması sağlanacak.