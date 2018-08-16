0553 313 94 23

Yılma Durak kimdir? Yılma Durak İYİ Parti'den istifa mı etti?

İYİ Parti’den ülkücü kökenli isimler tek tek istifa ediyor. Yusuf Halaçoğlu ve Özcan Yeniçeri'nin İYİ Parti'den istifa etmesinden sonra bir istifa haberi daha geldi. İYİ Parti’de istifa edenler arasında ülkücü camianın yakından tanıdığı isim olan Yılma Durak da yer aldı. Peki Yılma Durak kimdir?

16 Ağustos 2018 Perşembe 16:46
Yılma Durak kimdir? Yılma Durak İYİ Parti'den istifa mı etti?

İYİ Parti’den ülkücü kökenli isimler tek tek istifa ediyor. İYİ Parti’de istifa edenler arasında ülkücü camianın yakından tanıdığı isim olan Yılma Durak da yer aldı. Peki Yılma Durak kimdir?

İYİ Parti'de başkanlık divanı üyeleri belirlendi

Orhan Erzurum kimdir? Orhan Erzurum İYİ Parti'den istifa mı etti?

YILMA DURAK KİMDİR?

Doğunun Başbuğu” olarak da anılan Yılma Durak, 1962 yıllarında Osman Bölükbaşı'nın Genel Başkanı olduğu Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nde Gençlik Kolları başkanlığına getirildi. Alparslan Türkeş C.M.K.P.’ye genel başkan olunca MHP’nin il yönetim kurullarının ve ülkücü yan kuruluşlarının oluşturulmasında görev aldı. Erzurum’da haftalık Serhat gazetesi ile Kümbet ve Şelale isimli aylık fikir ve sanat dergilerini çıkardı. Demokrat Doğu gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü ile Milletin Sesi Gazetesi’nin Yazı İşleri Müdürlüğü’nü yaptı. 1969 yılında Erzurum İkinci Kuvay-ı Milliye Derneği Başkanlığı ile Milliyetçiler Konseyi Kurucu Üyeliği’ni yürüttü. 1977 yılından 12 Eylül 1980 tarihine kadar Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, İzmit, Adapazarı ve İstanbul’u kapsayan illerde ülkücü teşkilatların yönetiminin tanzimi ve eğitimi için Alparslan Türkeş tarafından Marmara Bölge Sorumlusu olarak görevlendirildi. MHP İstanbul eski İl Başkanı Recep HAŞATLI’nın yardımcısı olarak MHP İstanbul İl İkinci Başkanlığını 12 Eylül’e kadar sürdürdü.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 16:46
  1. Tekirdağ
  2. Kırklareli
  3. İstanbul
  4. Erzurum
  5. Edirne
  6. yılma durak kimdir
  7. yılma durak iyi parti istifa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    4 büyük kulüpten tarihi karar! Kanallar kapanıyor
    1. 4 büyük kulüpten tarihi karar!..
    2. Beklenen açıklama geldi: Fenerbahçe..
    3. AK Partili belediyelerden ABD..
    4. FETÖ'nün sözde 'talebe mesulü'ne hapis..
    5. İnce cehaletini sergiledi, cevabı..
    6. ÖSYM 2018 DGS sınav sonuçları ne zaman..
    7. DGS sonuçları açıkladı
    8. Uşak'ta uyuşturucuyla yakalanan baba..
    9. 280 kilogram esrar ele geçirildi
    10. 2018 DGS sonuçları ÖSYM AİS DGS..
    11. İlk yerli cep telefonunu ASELSAN..
    12. 81 ilde "Huzurlu Bayramlar Türkiye"..
    13. Yılma Durak İYİ Parti'den istifa mı..
    14. Casus Papaz Brunson'un avukatından..
    15. Hasan Seymen Meral Akşener'in..
    16. Süper Lig ekiplerinden flaş karar:..
    17. İP'i koparan koparana! Akşener'e çok..
    18. İYİ Parti’nin Başkanlık Divan üyeleri..
    19. PFDK yeni sezonun ilk haftasında..
    20. TFF 2. Lig ve 3. Lig'de ilk yarı..
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?