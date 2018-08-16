Yılma Durak kimdir? Yılma Durak İYİ Parti'den istifa mı etti?

İYİ Parti’den ülkücü kökenli isimler tek tek istifa ediyor. İYİ Parti’de istifa edenler arasında ülkücü camianın yakından tanıdığı isim olan Yılma Durak da yer aldı. Peki Yılma Durak kimdir?

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YILMA DURAK KİMDİR?

Doğunun Başbuğu” olarak da anılan Yılma Durak, 1962 yıllarında Osman Bölükbaşı'nın Genel Başkanı olduğu Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nde Gençlik Kolları başkanlığına getirildi. Alparslan Türkeş C.M.K.P.’ye genel başkan olunca MHP’nin il yönetim kurullarının ve ülkücü yan kuruluşlarının oluşturulmasında görev aldı. Erzurum’da haftalık Serhat gazetesi ile Kümbet ve Şelale isimli aylık fikir ve sanat dergilerini çıkardı. Demokrat Doğu gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü ile Milletin Sesi Gazetesi’nin Yazı İşleri Müdürlüğü’nü yaptı. 1969 yılında Erzurum İkinci Kuvay-ı Milliye Derneği Başkanlığı ile Milliyetçiler Konseyi Kurucu Üyeliği’ni yürüttü. 1977 yılından 12 Eylül 1980 tarihine kadar Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, İzmit, Adapazarı ve İstanbul’u kapsayan illerde ülkücü teşkilatların yönetiminin tanzimi ve eğitimi için Alparslan Türkeş tarafından Marmara Bölge Sorumlusu olarak görevlendirildi. MHP İstanbul eski İl Başkanı Recep HAŞATLI’nın yardımcısı olarak MHP İstanbul İl İkinci Başkanlığını 12 Eylül’e kadar sürdürdü.