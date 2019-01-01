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Yıllık yatırımcı rehberi (9)

01 Ocak 2019 Salı 14:43
Yıllık yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, 2018 yılında TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:

AdPiyasa Değeri2018 En Yüksek2018 En Düşük2018 Fark (%)2018 Kapanış
İş Y. Men. Değ.731.300.000,002,441,9-3,392,06
İttifak Holding186.000.000,005,542,1433,053,1
İzmir Demir Çelik622.500.000,003,41,63-48,771,66
İzmir Fırça34.931.250,0011,221,38-77,622,07
İzocam525.521.350,563619,5-18,9921,42
Jantsa Jant Sanayi308.580.000,0036,9422,7-9,5927,8
Kafein Yazılım137.460.000,008,524,4806,96
Kaplamin72.000.000,007,492,87-8,163,6
Kardemir (A)437.352.635,974,071,73-38,311,82
Kardemir (B)218.630.744,574,051,73-37,541,83
Kardemir (D)1.700.892.683,575,262,1-32,092,18
Karel Elektronik243.194.400,009,513,58-28,234,17
Karsan Otomotiv768.000.000,002,511,14-17,951,28
Karsu Tekstil43.875.623,032,090,93-36,871,25
Kartonsan925.717.736,7238524317,27326,3
Katmerciler Ekipman146.750.000,0013,65,48-50,925,87
Kent Gıda3.448.341.659,00198,5113-12,82119
Kerevitaş Gıda1.191.600.000,005,051,73-57,851,8
Kiler GMYO217.000.000,004,051,48-52,191,75
Klimasan Klima156.816.000,006,753,03-18,363,96
Koç Holding36.009.752.310,0018,9912,35-21,514,2
Konfrut Gıda157.608.000,002714,366,9923,88
Konya Çimento867.472.320,00264,69164,7-27,98178
Kordsa Teknik Tekstil1.902.494.363,2811,155,8333,219,78
Koza Altın7.823.250.000,0056,231,3234,2951,3
Koza Madencilik2.801.937.600,008,974,9612,117,22
Kristal Kola100.800.000,002,330,98-39,691,05
Kron Telekomünikasyon124.136.063,10198,41-52,978,7
Kuyumcukent Gayrimenkul61.514.483,844,690,91-68,621,13
Kütahya Porselen181.621.440,007,034,36-35,24,55
Lider Faktoring101.250.000,003,932,1-17,162,25
Link Bilgisayar45.760.000,0019,277,91-41,658,32
Logo Yazılım678.500.000,0062,925,6-53,827,14
Lokman Hekim Sağlık108.000.000,007,94,01-25,364,5
Makina Takım308.000.000,002,21,01-231,54
Mardin Çimento357.048.240,004,392,72-15,323,26
Marka Yatırım Holding13.013.800,001,730,55-63,310,62
Marmaris Altınyunus96.852.812,1621,313,63-7,5817,56
Marshall252.200.000,0065,8524,02-51,3125,22
Martı GMYO71.500.000,002,540,51-69,340,65
Martı Otel69.600.000,001,10,49-36,960,58
Mavi Giyim1.599.948.540,0059,5920,46-43,8332,22
Menderes Tekstil180.000.000,001,420,54-13,250,72
Merko Gıda54.843.000,002,170,66-24,061,01
Metemtur Otelcilik18.900.000,002,440,92-29,051,05
Metro Holding228.000.000,001,190,71-23,230,76
Metro Petrol ve Tesisleri82.885.000,003,181,08-601,1
Migros Ticaret2.697.708.071,702912,99-47,7714,9
Milpa265.748.878,482,651,16-31,021,49
Mistral GMYO205.355.777,322,241-25,641,53
MLP Sağlık2.225.998.061,4019,358,43010,7
Mondi Tire Kutsan372.000.000,002,541,52,761,86
Net Holding1.105.196.836,522,621,65-11,311,96
Netaş Telekom.419.026.608,0016,686,39-59,226,46
Niğbaş Niğde Beton216.000.000,004,360,55325,534
Nuh Çimento1.162.653.264,0010,717,71-15,017,74
Nurol GMYO168.000.000,005,852,02-55,792,1
Odaş Elektrik259.282.500,007,91,85-68,171,91
Olmuksan-IP276.685.425,005,523,15-26,323,37
Orge Enerji Elektrik156.000.000,004,152,2-22,853,12
Osmanlı Menkul34.091.275,485,261,38-43,591,72
Ostim Endüstriyel Yat82.329.480,001,870,77-33,741,08
Otokar2.118.000.000,00131,7360,75-26,8988,25
Oylum Sınai Yatırımlar12.342.000,001,940,87-401,02
Özak GMYO527.500.000,003,122,04-9,832,11
Özbal Çelik Boru28.345.200,003,161,15-48,721,38
Özderici GMYO587.500.000,0011,450,68222,592,35
Panora GMYO364.530.000,005,13,76-5,134,19
Park Elek.Madencilik358.770.055,634,592,33-42,212,41
Parsan675.501.120,0029,888,1-25,138,76
Pegasus2.344.709.284,4438,0619,81-32,1922,92
Peker GMYO601.200.000,0021,65,2020,04
Penguen Gıda60.048.000,002,421,07-51,571,08
Pera GMYO68.607.000,001,050,44-12,50,77
Pergamon Dış Ticaret66.453.750,0012,173,79133,698,95
Petkim8.316.000.000,007,393,81-24,95,04
Pınar Et Ve Un221.875.200,0010,915-44,385,12
Pınar Su55.953.385,561,921,16-30,561,25
Pınar Süt297.575.959,2813,716,36-45,366,62
Plastikkart61.425.000,003,271,9-6,572,7
Polisan Holding2.312.500.000,0012,634,44-27,666,25
Politeknik Metal135.000.000,0046,4632,028,1136
Prizma Press Matbaacılık37.200.000,002,011,49-4,321,55
QNB Finansbank30.183.500.000,0011,654,0164,949,01
Ray Sigorta226.667.099,841,870,98-23,21,39
Reysaş GMYO169.740.000,691,710,49-45,670,69
Reysaş Lojistik88.319.000,001,410,65-42,190,74
Rhea Girişim27.423.000,001,170,5-41,070,66
RTA Laboratuvarları41.064.000,003,091,55-36,961,74
Sabancı Holding15.343.837.561,1211,276,72-30,387,52
Safkar Ege Soğutmacılık57.330.000,003,531,5201,96
Sanel Mühendislik28.830.500,002,971,1427,492,18
Sanko Pazarlama207.900.000,003,331,91-18,092,31
Saray Matbaacılık18.300.000,001,530,85-6,541
Sarkuysan682.000.000,003,752,838,793,41
Sasa Polyester4.954.950.000,0012,056,734,548,19
Say Reklamcılık24.205.000,001,840,71-43,710,94
Sekuro Plastik41.099.600,0014,22,85-65,582,96
Selçuk Ecza Deposu1.732.590.000,004,082,7-20,342,79
Servet GMYO244.400.000,004,962,2154,614,7
Seyitler Kimya61.600.000,0083,17-25,363,85
Silverline Endüstri60.300.000,002,261,12-22,891,34
Sinpaş GMYO323.081.569,710,750,29-46,070,37
Soda Sanayii7.100.000.000,008,264,0964,117,1
Söktaş50.952.400,002,081,03-23,491,27
Sönmez Filament174.922.800,006,222,66-22,923,12
Sönmez Pamuklu249.385.500,007,692,92-21,213,12
Şeker Fin. Kir.141.000.000,002,881,9916,442,82
Şekerbank1.273.800.000,001,920,91-39,891,1
Şişe Cam12.757.500.000,006,553,8824,635,67
Şok Marketler6.578.232.138,2511,76,97010,75
T. Halk Bankası8.775.000.000,0011,165,49-33,257,02
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası14.000.000.000,0060,683,16405,5828
T.S.K.B.2.268.000.000,001,430,67-32,680,81
T.Tuborg3.041.252.825,7912,797,48-4,859,43
Tat Gıda519.520.000,006,323,45-25,613,82
TAV Havalimanları8.689.687.500,0033,418,6411,4623,92
Tek-Art Turizm255.000.000,001,50,6512,940,85
Tekfen Holding7.666.400.000,0023,813,2426,520,72
Teknosa İç ve Dış Ticaret326.700.000,005,872,87-42,332,97
Temapol Polimer Plastik43.375.500,005,212,59-35,853,06
TGS Dış Ticaret35.250.000,003,651,7730,122,35
Tofaş Oto. Fab.8.450.000.000,0032,5415,93-45,7416,9
Torunlar GMYO1.510.000.000,003,361,45-53,831,51
Trabzon Liman176.190.000,0019,587,9908,39
Trabzonspor Sportif154.000.000,002,531,09-301,54
Trakya Cam3.787.500.000,004,872,91-24,743,03
Trend GMYO38.100.000,001,791,1601,27
TSKB GMYO246.000.000,000,860,4312,330,82
Tuğçelik63.900.000,003,541,99-33,022,13
Tukaş452.599.000,003,131,28-25,561,66
Turcas Petrol360.396.000,002,91,34-43,921,41
Turkcell26.774.000.000,0016,249,47-15,2812,17
Tümosan Motor ve Traktör517.500.000,0010,484,35-40,714,5
Tüpraş29.223.920.640,00144,293,18,2116,7
Türk Hava Yolları22.231.800.000,0020,0212,32,6816,11
Türk Prysmian Kablo249.451.227,522,571,55-29,691,76
Türk Telekom13.650.000.000,007,153,17-39,443,9
Türk Traktör1.862.578.100,0075,1233,14-50,4934,9
Türker Proje Gayrimenkul228.859.164,944224,88-14,4332,14
Ulaşlar Turizm Yat.12.718.980,002,20,94-33,331,14
Ulusoy Elektrik1.276.800.000,0017,27,376,1315,96
Ulusoy Un Sanayi175.760.000,003,021,78-25,182,08
Uşak Seramik111.000.000,002,31,08-44,141,11
Utopya Turizm102.500.000,005,952,5-8,694,1
Ülker Bisküvi5.017.140.000,0024,613,47-24,1314,67
Ünye Çimento428.844.845,234,63,25-5,83,47
Vakıf Fin. Kir.249.200.000,002,291,29,921,78
Vakıf GMYO447.750.000,002,861,48-20,821,99
Vakıflar Bankası9.750.000.000,007,622,98-41,573,9
Vakko Tekstil438.400.000,005,182,27-6,962,74
Vanet Gıda32.500.000,004,331,3-59,381,3
Verusa Holding1.162.000.000,0033,3613,4-27,5316,6
Verusaturk Girisim172.120.000,006,112,0440,253,31
Vestel1.861.782.326,2512,495,46-26,685,55
Vestel Beyaz Eşya2.283.800.000,0013,898,1741,7512,02
Viking Kağıt46.200.000,001,730,99-8,331,1
Yapı Kredi Koray GMYO68.800.000,002,581,29-25,861,72
Yapı ve Kredi Bank.13.515.282.054,403,21,54-42,791,6
Yataş669.601.228,2810,73,15-44,724,47
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş46.882.500,003,130,86-10,010,94
Yeni Gimat GMYO1.295.078.400,009,57,37-3,668,03
Yeşil GMYO63.481.240,620,740,2-57,140,27
Yeşil Yapı60.504.031,901,250,19-74,510,26
Yeşil Yatırım Holding65.002.500,0035,97,24-39,819,63
Yünsa127.137.600,0010,023,91-3,114,36
Zorlu Enerji2.460.000.000,002,221,03-22,151,23

(Sürecek)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 14:43
  1. Yıllık yatırımcı rehberi (9)

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