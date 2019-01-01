Yıllık yatırımcı rehberi (9)01 Ocak 2019 Salı 14:43
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, 2018 yılında TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:
|Ad
|Piyasa Değeri
|2018 En Yüksek
|2018 En Düşük
|2018 Fark (%)
|2018 Kapanış
|İş Y. Men. Değ.
|731.300.000,00
|2,44
|1,9
|-3,39
|2,06
|İttifak Holding
|186.000.000,00
|5,54
|2,14
|33,05
|3,1
|İzmir Demir Çelik
|622.500.000,00
|3,4
|1,63
|-48,77
|1,66
|İzmir Fırça
|34.931.250,00
|11,22
|1,38
|-77,62
|2,07
|İzocam
|525.521.350,56
|36
|19,5
|-18,99
|21,42
|Jantsa Jant Sanayi
|308.580.000,00
|36,94
|22,7
|-9,59
|27,8
|Kafein Yazılım
|137.460.000,00
|8,52
|4,48
|0
|6,96
|Kaplamin
|72.000.000,00
|7,49
|2,87
|-8,16
|3,6
|Kardemir (A)
|437.352.635,97
|4,07
|1,73
|-38,31
|1,82
|Kardemir (B)
|218.630.744,57
|4,05
|1,73
|-37,54
|1,83
|Kardemir (D)
|1.700.892.683,57
|5,26
|2,1
|-32,09
|2,18
|Karel Elektronik
|243.194.400,00
|9,51
|3,58
|-28,23
|4,17
|Karsan Otomotiv
|768.000.000,00
|2,51
|1,14
|-17,95
|1,28
|Karsu Tekstil
|43.875.623,03
|2,09
|0,93
|-36,87
|1,25
|Kartonsan
|925.717.736,72
|385
|243
|17,27
|326,3
|Katmerciler Ekipman
|146.750.000,00
|13,6
|5,48
|-50,92
|5,87
|Kent Gıda
|3.448.341.659,00
|198,5
|113
|-12,82
|119
|Kerevitaş Gıda
|1.191.600.000,00
|5,05
|1,73
|-57,85
|1,8
|Kiler GMYO
|217.000.000,00
|4,05
|1,48
|-52,19
|1,75
|Klimasan Klima
|156.816.000,00
|6,75
|3,03
|-18,36
|3,96
|Koç Holding
|36.009.752.310,00
|18,99
|12,35
|-21,5
|14,2
|Konfrut Gıda
|157.608.000,00
|27
|14,3
|66,99
|23,88
|Konya Çimento
|867.472.320,00
|264,69
|164,7
|-27,98
|178
|Kordsa Teknik Tekstil
|1.902.494.363,28
|11,15
|5,83
|33,21
|9,78
|Koza Altın
|7.823.250.000,00
|56,2
|31,32
|34,29
|51,3
|Koza Madencilik
|2.801.937.600,00
|8,97
|4,96
|12,11
|7,22
|Kristal Kola
|100.800.000,00
|2,33
|0,98
|-39,69
|1,05
|Kron Telekomünikasyon
|124.136.063,10
|19
|8,41
|-52,97
|8,7
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|61.514.483,84
|4,69
|0,91
|-68,62
|1,13
|Kütahya Porselen
|181.621.440,00
|7,03
|4,36
|-35,2
|4,55
|Lider Faktoring
|101.250.000,00
|3,93
|2,1
|-17,16
|2,25
|Link Bilgisayar
|45.760.000,00
|19,27
|7,91
|-41,65
|8,32
|Logo Yazılım
|678.500.000,00
|62,9
|25,6
|-53,8
|27,14
|Lokman Hekim Sağlık
|108.000.000,00
|7,9
|4,01
|-25,36
|4,5
|Makina Takım
|308.000.000,00
|2,2
|1,01
|-23
|1,54
|Mardin Çimento
|357.048.240,00
|4,39
|2,72
|-15,32
|3,26
|Marka Yatırım Holding
|13.013.800,00
|1,73
|0,55
|-63,31
|0,62
|Marmaris Altınyunus
|96.852.812,16
|21,3
|13,63
|-7,58
|17,56
|Marshall
|252.200.000,00
|65,85
|24,02
|-51,31
|25,22
|Martı GMYO
|71.500.000,00
|2,54
|0,51
|-69,34
|0,65
|Martı Otel
|69.600.000,00
|1,1
|0,49
|-36,96
|0,58
|Mavi Giyim
|1.599.948.540,00
|59,59
|20,46
|-43,83
|32,22
|Menderes Tekstil
|180.000.000,00
|1,42
|0,54
|-13,25
|0,72
|Merko Gıda
|54.843.000,00
|2,17
|0,66
|-24,06
|1,01
|Metemtur Otelcilik
|18.900.000,00
|2,44
|0,92
|-29,05
|1,05
|Metro Holding
|228.000.000,00
|1,19
|0,71
|-23,23
|0,76
|Metro Petrol ve Tesisleri
|82.885.000,00
|3,18
|1,08
|-60
|1,1
|Migros Ticaret
|2.697.708.071,70
|29
|12,99
|-47,77
|14,9
|Milpa
|265.748.878,48
|2,65
|1,16
|-31,02
|1,49
|Mistral GMYO
|205.355.777,32
|2,24
|1
|-25,64
|1,53
|MLP Sağlık
|2.225.998.061,40
|19,35
|8,43
|0
|10,7
|Mondi Tire Kutsan
|372.000.000,00
|2,54
|1,5
|2,76
|1,86
|Net Holding
|1.105.196.836,52
|2,62
|1,65
|-11,31
|1,96
|Netaş Telekom.
|419.026.608,00
|16,68
|6,39
|-59,22
|6,46
|Niğbaş Niğde Beton
|216.000.000,00
|4,36
|0,55
|325,53
|4
|Nuh Çimento
|1.162.653.264,00
|10,71
|7,71
|-15,01
|7,74
|Nurol GMYO
|168.000.000,00
|5,85
|2,02
|-55,79
|2,1
|Odaş Elektrik
|259.282.500,00
|7,9
|1,85
|-68,17
|1,91
|Olmuksan-IP
|276.685.425,00
|5,52
|3,15
|-26,32
|3,37
|Orge Enerji Elektrik
|156.000.000,00
|4,15
|2,2
|-22,85
|3,12
|Osmanlı Menkul
|34.091.275,48
|5,26
|1,38
|-43,59
|1,72
|Ostim Endüstriyel Yat
|82.329.480,00
|1,87
|0,77
|-33,74
|1,08
|Otokar
|2.118.000.000,00
|131,73
|60,75
|-26,89
|88,25
|Oylum Sınai Yatırımlar
|12.342.000,00
|1,94
|0,87
|-40
|1,02
|Özak GMYO
|527.500.000,00
|3,12
|2,04
|-9,83
|2,11
|Özbal Çelik Boru
|28.345.200,00
|3,16
|1,15
|-48,72
|1,38
|Özderici GMYO
|587.500.000,00
|11,45
|0,68
|222,59
|2,35
|Panora GMYO
|364.530.000,00
|5,1
|3,76
|-5,13
|4,19
|Park Elek.Madencilik
|358.770.055,63
|4,59
|2,33
|-42,21
|2,41
|Parsan
|675.501.120,00
|29,88
|8,1
|-25,13
|8,76
|Pegasus
|2.344.709.284,44
|38,06
|19,81
|-32,19
|22,92
|Peker GMYO
|601.200.000,00
|21,6
|5,2
|0
|20,04
|Penguen Gıda
|60.048.000,00
|2,42
|1,07
|-51,57
|1,08
|Pera GMYO
|68.607.000,00
|1,05
|0,44
|-12,5
|0,77
|Pergamon Dış Ticaret
|66.453.750,00
|12,17
|3,79
|133,69
|8,95
|Petkim
|8.316.000.000,00
|7,39
|3,81
|-24,9
|5,04
|Pınar Et Ve Un
|221.875.200,00
|10,91
|5
|-44,38
|5,12
|Pınar Su
|55.953.385,56
|1,92
|1,16
|-30,56
|1,25
|Pınar Süt
|297.575.959,28
|13,71
|6,36
|-45,36
|6,62
|Plastikkart
|61.425.000,00
|3,27
|1,9
|-6,57
|2,7
|Polisan Holding
|2.312.500.000,00
|12,63
|4,44
|-27,66
|6,25
|Politeknik Metal
|135.000.000,00
|46,46
|32,02
|8,11
|36
|Prizma Press Matbaacılık
|37.200.000,00
|2,01
|1,49
|-4,32
|1,55
|QNB Finansbank
|30.183.500.000,00
|11,65
|4,01
|64,94
|9,01
|Ray Sigorta
|226.667.099,84
|1,87
|0,98
|-23,2
|1,39
|Reysaş GMYO
|169.740.000,69
|1,71
|0,49
|-45,67
|0,69
|Reysaş Lojistik
|88.319.000,00
|1,41
|0,65
|-42,19
|0,74
|Rhea Girişim
|27.423.000,00
|1,17
|0,5
|-41,07
|0,66
|RTA Laboratuvarları
|41.064.000,00
|3,09
|1,55
|-36,96
|1,74
|Sabancı Holding
|15.343.837.561,12
|11,27
|6,72
|-30,38
|7,52
|Safkar Ege Soğutmacılık
|57.330.000,00
|3,53
|1,52
|0
|1,96
|Sanel Mühendislik
|28.830.500,00
|2,97
|1,14
|27,49
|2,18
|Sanko Pazarlama
|207.900.000,00
|3,33
|1,91
|-18,09
|2,31
|Saray Matbaacılık
|18.300.000,00
|1,53
|0,85
|-6,54
|1
|Sarkuysan
|682.000.000,00
|3,75
|2,83
|8,79
|3,41
|Sasa Polyester
|4.954.950.000,00
|12,05
|6,73
|4,54
|8,19
|Say Reklamcılık
|24.205.000,00
|1,84
|0,71
|-43,71
|0,94
|Sekuro Plastik
|41.099.600,00
|14,2
|2,85
|-65,58
|2,96
|Selçuk Ecza Deposu
|1.732.590.000,00
|4,08
|2,7
|-20,34
|2,79
|Servet GMYO
|244.400.000,00
|4,96
|2,21
|54,61
|4,7
|Seyitler Kimya
|61.600.000,00
|8
|3,17
|-25,36
|3,85
|Silverline Endüstri
|60.300.000,00
|2,26
|1,12
|-22,89
|1,34
|Sinpaş GMYO
|323.081.569,71
|0,75
|0,29
|-46,07
|0,37
|Soda Sanayii
|7.100.000.000,00
|8,26
|4,09
|64,11
|7,1
|Söktaş
|50.952.400,00
|2,08
|1,03
|-23,49
|1,27
|Sönmez Filament
|174.922.800,00
|6,22
|2,66
|-22,92
|3,12
|Sönmez Pamuklu
|249.385.500,00
|7,69
|2,92
|-21,21
|3,12
|Şeker Fin. Kir.
|141.000.000,00
|2,88
|1,99
|16,44
|2,82
|Şekerbank
|1.273.800.000,00
|1,92
|0,91
|-39,89
|1,1
|Şişe Cam
|12.757.500.000,00
|6,55
|3,88
|24,63
|5,67
|Şok Marketler
|6.578.232.138,25
|11,7
|6,97
|0
|10,75
|T. Halk Bankası
|8.775.000.000,00
|11,16
|5,49
|-33,25
|7,02
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|14.000.000.000,00
|60,68
|3,16
|405,58
|28
|T.S.K.B.
|2.268.000.000,00
|1,43
|0,67
|-32,68
|0,81
|T.Tuborg
|3.041.252.825,79
|12,79
|7,48
|-4,85
|9,43
|Tat Gıda
|519.520.000,00
|6,32
|3,45
|-25,61
|3,82
|TAV Havalimanları
|8.689.687.500,00
|33,4
|18,64
|11,46
|23,92
|Tek-Art Turizm
|255.000.000,00
|1,5
|0,65
|12,94
|0,85
|Tekfen Holding
|7.666.400.000,00
|23,8
|13,24
|26,5
|20,72
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|326.700.000,00
|5,87
|2,87
|-42,33
|2,97
|Temapol Polimer Plastik
|43.375.500,00
|5,21
|2,59
|-35,85
|3,06
|TGS Dış Ticaret
|35.250.000,00
|3,65
|1,77
|30,12
|2,35
|Tofaş Oto. Fab.
|8.450.000.000,00
|32,54
|15,93
|-45,74
|16,9
|Torunlar GMYO
|1.510.000.000,00
|3,36
|1,45
|-53,83
|1,51
|Trabzon Liman
|176.190.000,00
|19,58
|7,99
|0
|8,39
|Trabzonspor Sportif
|154.000.000,00
|2,53
|1,09
|-30
|1,54
|Trakya Cam
|3.787.500.000,00
|4,87
|2,91
|-24,74
|3,03
|Trend GMYO
|38.100.000,00
|1,79
|1,16
|0
|1,27
|TSKB GMYO
|246.000.000,00
|0,86
|0,43
|12,33
|0,82
|Tuğçelik
|63.900.000,00
|3,54
|1,99
|-33,02
|2,13
|Tukaş
|452.599.000,00
|3,13
|1,28
|-25,56
|1,66
|Turcas Petrol
|360.396.000,00
|2,9
|1,34
|-43,92
|1,41
|Turkcell
|26.774.000.000,00
|16,24
|9,47
|-15,28
|12,17
|Tümosan Motor ve Traktör
|517.500.000,00
|10,48
|4,35
|-40,71
|4,5
|Tüpraş
|29.223.920.640,00
|144,2
|93,1
|8,2
|116,7
|Türk Hava Yolları
|22.231.800.000,00
|20,02
|12,3
|2,68
|16,11
|Türk Prysmian Kablo
|249.451.227,52
|2,57
|1,55
|-29,69
|1,76
|Türk Telekom
|13.650.000.000,00
|7,15
|3,17
|-39,44
|3,9
|Türk Traktör
|1.862.578.100,00
|75,12
|33,14
|-50,49
|34,9
|Türker Proje Gayrimenkul
|228.859.164,94
|42
|24,88
|-14,43
|32,14
|Ulaşlar Turizm Yat.
|12.718.980,00
|2,2
|0,94
|-33,33
|1,14
|Ulusoy Elektrik
|1.276.800.000,00
|17,2
|7,3
|76,13
|15,96
|Ulusoy Un Sanayi
|175.760.000,00
|3,02
|1,78
|-25,18
|2,08
|Uşak Seramik
|111.000.000,00
|2,3
|1,08
|-44,14
|1,11
|Utopya Turizm
|102.500.000,00
|5,95
|2,5
|-8,69
|4,1
|Ülker Bisküvi
|5.017.140.000,00
|24,6
|13,47
|-24,13
|14,67
|Ünye Çimento
|428.844.845,23
|4,6
|3,25
|-5,8
|3,47
|Vakıf Fin. Kir.
|249.200.000,00
|2,29
|1,2
|9,92
|1,78
|Vakıf GMYO
|447.750.000,00
|2,86
|1,48
|-20,82
|1,99
|Vakıflar Bankası
|9.750.000.000,00
|7,62
|2,98
|-41,57
|3,9
|Vakko Tekstil
|438.400.000,00
|5,18
|2,27
|-6,96
|2,74
|Vanet Gıda
|32.500.000,00
|4,33
|1,3
|-59,38
|1,3
|Verusa Holding
|1.162.000.000,00
|33,36
|13,4
|-27,53
|16,6
|Verusaturk Girisim
|172.120.000,00
|6,11
|2,04
|40,25
|3,31
|Vestel
|1.861.782.326,25
|12,49
|5,46
|-26,68
|5,55
|Vestel Beyaz Eşya
|2.283.800.000,00
|13,89
|8,17
|41,75
|12,02
|Viking Kağıt
|46.200.000,00
|1,73
|0,99
|-8,33
|1,1
|Yapı Kredi Koray GMYO
|68.800.000,00
|2,58
|1,29
|-25,86
|1,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|13.515.282.054,40
|3,2
|1,54
|-42,79
|1,6
|Yataş
|669.601.228,28
|10,7
|3,15
|-44,72
|4,47
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|46.882.500,00
|3,13
|0,86
|-10,01
|0,94
|Yeni Gimat GMYO
|1.295.078.400,00
|9,5
|7,37
|-3,66
|8,03
|Yeşil GMYO
|63.481.240,62
|0,74
|0,2
|-57,14
|0,27
|Yeşil Yapı
|60.504.031,90
|1,25
|0,19
|-74,51
|0,26
|Yeşil Yatırım Holding
|65.002.500,00
|35,9
|7,24
|-39,81
|9,63
|Yünsa
|127.137.600,00
|10,02
|3,91
|-3,11
|4,36
|Zorlu Enerji
|2.460.000.000,00
|2,22
|1,03
|-22,15
|1,23
(Sürecek)
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