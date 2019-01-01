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Yıllık yatırımcı rehberi (8)

01 Ocak 2019 Salı 14:42
Yıllık yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, 2018 yılında TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:


AdPiyasa Değeri2018 En Yüksek2018 En Düşük2018 Fark (%)2018 Kapanış
A.V.O.D Gıda Ve Tarım175.500.000,004,480,6451,161,95
Acıpayam Selüloz34.952.742,004,282,0325,843,26
Adana Çimento (A)533.482.255,586,384,9512,966,05
Adana Çimento (B)339.764.267,224,883,69,414,11
Adana Çimento (C)233.122.927,901,80,7879,761,41
Adel Kalemcilik259.875.000,0016,8810,9-29,1511
Adese Alışveriş Ticaret294.840.000,0017,11,6517,592,34
Afyon Çimento459.000.000,008,34,45-414,59
Ak Enerji459.373.320,001,060,54-30,770,63
Akbank27.440.000.000,0010,745,34-27,366,86
Akçansa1.407.135.951,6411,276,63-28,27,35
Akdenız Güvenlık Hız.83.143.650,005,61,62-61,882,01
Akfen GMYO303.600.000,002,521,3-31,541,65
Akın Tekstil238.140.000,0014,67,38-33,039,45
Akiş GMYO1.101.035.136,003,382,13-8,32,56
Akmerkez GMYO610.011.680,0019,3415,9-12,2216,37
Aksa1.380.100.000,0017,077,2-37,757,46
Aksa Enerji1.643.293.236,245,22,52-35,112,68
Aksigorta1.119.960.000,004,682,9320,683,66
Aksu Enerji127.380.000,00105,0245,687,72
Alarko Carrıer425.088.000,0059,2838,02-31,5739,36
Alarko GMYO478.433.666,4857,637,62-8,744,92
Alarko Holding900.450.000,003,651,91-40,992,07
Albaraka Türk1.098.000.000,001,721,06-18,861,22
Alcatel Lucent Teletaş222.916.446,728,374,76-27,825,76
Alkim Kağıt217.875.000,005,182,92-10,484,15
Alkim Kimya585.982.500,0025,5716,75-0,0423,7
Anadolu Cam2.010.000.000,543,682,434,982,68
Anadolu Efes12.197.368.417,8028,2817,65-13,4820,6
Anadolu Grubu Holding2.493.793.463,9130,0210-56,5910,24
Anadolu Hayat Emek.2.584.300.000,008,95,7-23,116,01
Anadolu Isuzu519.120.000,0015,496,11-32,096,18
Anadolu Sigorta2.060.000.000,005,222,9236,824,12
Anel Elektrik178.200.000,003,831,52-53,961,62
Arçelik10.669.748.356,9521,2511,39-23,9815,79
Arena Bilgisayar141.120.000,005,232,534,264,41
Armada Bilgisayar222.960.000,0012,15,7137,029,29
Arsan Tekstil137.197.800,002,761,52-7,431,62
Aselsan27.451.200.000,0034,8518,99-24,0324,08
Aslan Çimento2.055.680.000,0044,9426,34-25,0728,16
Ata GMYO95.237.500,005,13,4-16,284,01
Atakule GMYO229.460.000,002,551,43-27,321,49
AvivaSA Emeklilik Hayat1.380.600.000,0012,496,77-33,917,67
Avrasya GMYO63.360.000,001,880,84-44,30,88
Avrasya Petrol ve Tur.48.600.000,001,821,07-35,711,08
Ayen Enerji401.949.405,0014,382,33-51,352,35
Aygaz3.399.000.000,0014,989,6-21,8411,33
Bagfaş216.900.000,0011,354,72-54,14,82
Bak Ambalaj182.520.000,007,264,14,145,07
Bantaş Ambalaj48.697.500,007,21,38-63,081,51
Banvit1.079.254.417,4124,669,82-49,6310,79
Batı Çimento433.800.000,004,922,21-45,122,41
Batısöke Çimento436.000.000,001,790,87-34,311,09
Bera Holding703.696.000,0041,48-33,552,06
Berkosan Yalıtım28.236.000,002,841,43-18,831,81
Beşiktaş Futbol Yat.388.800.000,004,451,57-60,391,62
Beyaz Filo272.146.875,0090,912,5-91,882,73
Bilici Yatırım61.200.000,002,371,19-8,181,36
Bim Mağazalar26.413.200.000,0090,0561,9214,4187
Birlik Mensucat19.231.549,741,710,75-17,021,17
Bizim Mağazaları408.000.000,008,994,65-11,696,8
Bolu Çimento491.297.181,906,653,29-28,093,43
Borusan Mannesmann1.105.650.000,0014,017,15-29,377,8
Borusan Yat. Paz.1.058.062.500,0051,6334,02-12,8137,62
Bosch Fren Sistemleri405.000.000,00213,2141,2-11,56162
Bossa235.050.911,7216475,87,12
Boyner Perakende Yat.2.591.338.000,004,911,85-10,143,94
Brisa1.931.389.818,758,455,2-12,936,33
Burçelik27.041.040,004,642,62-16,623,21
Bursa Çimento465.589.555,205,574,34-13,114,4
Carrefoursa2.436.000.000,006,112,99-37,633,48
Coca Cola İçecek7.854.969.748,1638,7824,92-7,830,88
Credıtwest Faktorıng83.200.000,001,210,7820,081,04
Çelebi1.540.620.000,0065,828,9386,0863,4
Çelik Halat99.000.000,009,453,7460,446
Çemaş Döküm180.120.000,007,150,7-58,920,76
Çemtaş613.932.134,407,784,0450,546,08
Çimbeton50.622.000,0054,424,02-22,5428,6
Çimentaş1.106.328.282,6414,756,969,5812,7
Çimsa1.019.887.537,1014,017,1-42,787,55
Çuhadaroğlu Metal126.825.000,003,131,67-37,581,78
Dagi Giyim53.692.000,002,591,2-45,371,24
Datagate Bilgisayar128.400.000,0017,213,93-55,974,28
Demısaş Döküm130.200.000,003,551,3978,612,48
Demirören Gazetecilik1.008.000.000,00162,39265,719,6
Denge Holding58.000.000,004,451,04-38,691,16
Deniz GMYO152.000.000,004,722,412,593,04
Denizbank63.337.510.000,0019,13,63420,4419,1
Denizli Cam69.120.000,0014,948,95-2,9511,52
Derimod46.818.000,0015,737,5115,458,67
Despec Bilgisayar75.440.000,004,222,35-8,643,28
Deva Holding658.063.456,804,953,24-24,893,29
Ditaş Doğan54.800.000,008,384,8-8,615,48
DO-CO4.665.427.200,00590,6206,44131,72478,8
Doğan Holding2.669.277.053,761,50,7217,241,02
Doğtaş Kelebek Mobilya255.065.115,744,030,83-66,481,22
Doğusan48.200.000,004,411,2965,072,41
Doğuş GMYO700.536.428,463,681,79-34,882,11
Doğuş Otomotiv954.800.000,008,454,05-42,434,34
Döktaş Dökümcülük544.785.120,0012,67,07-25,918,15
Duran Doğan Basım84.536.516,256,432,3535,285,1
Dyo Boya290.000.000,007,842,74-61,892,9
Eczacıbaşı İlaç1.870.759.800,004,542,69-34,692,73
Eczacıbaşı Yatırım756.000.000,0010,626,64-28,217,2
Edip Gayrimenkul50.050.000,001,390,5-34,750,77
Ege Endüstri1.083.600.000,00472,827414,7344
Ege Gübre217.000.000,0032,818,85-14,9721,7
Ege Profil718.299.641,1812,837,47-8,218,87
Ege Seramik251.250.000,004,552,7-23,363,35
Emek Elektrik23.814.000,001,770,85-37,810,98
Emlak Konut GMYO5.700.000.000,002,651,47-42,251,5
Enerjisa Enerji6.023.451.732,317,114,6705,1
Enka İnşaat22.900.000.000,005,444,01-14,784,58
Erbosan325.728.000,00100,8359,7-21,3262,4
Ereğli Demir Çelik25.270.000.000,0012,447,06-22,697,22
Ersu Gıda33.120.000,001,390,81-29,770,92
Escort Teknoloji37.993.996,001,320,54-39,680,76
Euro Yatırım Holding33.000.000,000,910,41-9,840,55
Fenerbahçe Futbol684.941.600,0022,896,34-57,586,92
Flap Kongre Toplantı Hiz.83.125.000,00272,33-80,742,66
F-M İzmit Piston246.274.627,5024,0212,5137,6817,25
Fonet Bilgi Teknolojileri61.560.000,005,882,88-30,493,42
Ford Otosan17.545.500.000,0069,2447,42-11,9850
Formet Çelik Kapı76.809.524,442,931,0301,27
Galatasaray Sportif669.600.000,002,531,16-40,881,24
Garanti Bankası33.432.000.000,0012,225,54-22,547,96
Garanti Faktoring157.410.000,003,471,82-39,261,98
Gediz Ambalaj48.405.600,005,262,8714,84,15
Gentaş210.276.000,002,881,3417,991,77
Gersan Elektrik195.226.462,917,482,56-25,053,53
Global Yat. Holding974.406.345,695,012,46-17,172,99
Good-Year928.800.000,004,323,08-17,273,44
Göltaş Çimento223.740.000,0027,7812,04-51,6512,43
Gözde Girişim1.027.950.000,006,171,95-52,832,67
GSD Denizcilik60.007.983,991,70,9-14,811,15
GSD Holding360.000.000,001,040,6111,110,8
Gübre Fabrik.988.640.000,004,692,7-30,022,96
Güler Yat. Holding32.100.000,002,590,88-7,761,07
Güneş Sigorta405.000.000,002,251,3-9,091,5
Halk GMYO600.600.000,000,960,6-23,310,7
Hatay Tekstil82.950.000,005,43,41-20,523,95
Hedef Girişim74.240.000,002,741,02-41,611,16
Hektaş703.194.699,4312,566,8832,439,27
Hürriyet Gzt.513.360.000,001,750,75-30,60,93
ICBC Turkey Bank4.239.800.000,0011,273,848,114,93
Işıklar Enerji Yapı Hol.456.620.415,910,880,21100,84
İdealist Danışmanlık55.522.800,0042,85,868010,8
İhlas Ev Aletleri63.152.100,460,570,29-35,290,33
İhlas Gayrimenkul147.000.000,002,320,87-46,431,05
İhlas Gazetecilik73.200.000,001,380,58-48,310,61
İhlas Holding252.928.000,000,570,29-39,620,32
İhlas Yayın Holding66.000.000,000,620,29-35,290,33
İndeks Bilgisayar334.320.000,0015,375,01-41,585,97
İntema90.541.800,0058,7517,5-23,4618,63
İpek Doğal Enerji1.395.048.464,728,54,2205,37
İskenderun Demir Çelik16.414.000.000,009,194,8616,025,66
İş Bankası (C)20.384.864.100,007,973,73-32,184,53
İş Fin.Kir.3.219.251.246,355,91,32232,244,63
İş Girişim152.291.059,202,631,4617,242,04
İş GMYO1.035.450.000,001,340,84-11,741,08


(Sürecek)


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 14:42
  1. Yıllık yatırımcı rehberi (8)

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