Yıllık yatırımcı rehberi (6)01 Ocak 2019 Salı 14:42
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre 2018 yılında en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Yıllık Getiri (%)
|Kategorilere Göre YıllıkKazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF
|509,620594
|38,73
|Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu
|0,044581
|34,02
|İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,034068
|32,96
|Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu
|5,351088
|32,89
|İş Portföy Euro. Borç. Araç.(Döviz) Fonu
|5,251128
|30,7
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu
|0,047452
|27,83
|HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,026245
|27,37
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon SepetiFonu
|0,020461
|26,08
|TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|1,889219
|22,45
|İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,019753
|18,32
|Yatırım Fonları - Hisse SenediFonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu
|0,028109
|26,07
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu
|53,831568
|23,63
|Ak Portföy Amerika Yab.His. Fonu
|0,049182
|20,38
|Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu
|0,030356
|16,87
|Tacirler Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)
|1,861591
|15,88
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon
|0,062692
|31,5
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,755938
|25,37
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,046684
|25,36
|Yapı Kredi Portföy PY Bir.Değ. Özel Fon
|1,06923
|22,52
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,02521
|21,45
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz)Katılım Fonu
|1,791828
|41,02
|Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)
|1,890239
|40,13
|Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu
|0,019188
|36,53
|Ziraat Portföy Altın KatılımFonu
|0,02991
|34,28
|Vakıf Portföy Altın KatılımFonu
|0,051425
|34,14
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,021904
|55,24
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,574446
|36,29
|Bizim Portföy Altın KatılımBYF
|197,145563
|35,45
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,031547
|34,07
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,050644
|33,89
|Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018024
|18,86
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|223,94452
|18,76
|Fiba Portföy Para PiyasasıFonu
|0,046064
|18,68
|Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu
|4,777882
|18,48
|Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu
|0,017745
|18,46
|Kategorileri Göre YıllıkKaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Yıllık Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,172687
|-2,19
|İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,040245
|-0,83
|Finans Portföy FTSE İst. BonoFBIST BYF
|265,563079
|-0,61
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,011507
|-4,55
|Yatırım Fonları - Hisse SenediFonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,035812
|-37,97
|Finans Portföy TR. Yük. Piy.Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|11,974108
|-31,88
|Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,080104
|-31,31
|İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,041763
|-28,93
|Kare Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,047672
|-27,63
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,005449
|-73,13
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,314303
|-13,28
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,22258
|-7,89
|İş Portföy PY Kar Payı ÖdeyenDeğ. Özel Fon
|0,00989
|-7,31
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,414504
|-5,35
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu
|0,025341
|-21,76
|İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF)
|0,028187
|-18,78
|Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,857929
|-17,99
|Ziraat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,140053
|-14
|Bizim Portföy Bir. KatılımFonu
|0,029871
|-11,83
(Sürecek)
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