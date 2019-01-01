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Yıllık yatırımcı rehberi (6)

01 Ocak 2019 Salı 14:42
Yıllık yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre 2018 yılında en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:


Fon AdıSon FiyatYıllık Getiri (%)
Kategorilere Göre YıllıkKazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF509,62059438,73
Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu0,04458134,02
İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu0,03406832,96
Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu5,35108832,89
İş Portföy Euro. Borç. Araç.(Döviz) Fonu5,25112830,7
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,04745227,83
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,02624527,37
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon SepetiFonu0,02046126,08
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu1,88921922,45
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,01975318,32
Yatırım Fonları - Hisse SenediFonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu0,02810926,07
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu53,83156823,63
Ak Portföy Amerika Yab.His. Fonu0,04918220,38
Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu0,03035616,87
Tacirler Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)1,86159115,88
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,06269231,5
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon1,75593825,37
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon0,04668425,36
Yapı Kredi Portföy PY Bir.Değ. Özel Fon1,0692322,52
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0252121,45
Yatırım Fonları - KatılımFonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz)Katılım Fonu1,79182841,02
Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)1,89023940,13
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,01918836,53
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,0299134,28
Vakıf Portföy Altın KatılımFonu0,05142534,14
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,02190455,24
QNB Finans Portföy Altın BYF19,57444636,29
Bizim Portföy Altın KatılımBYF197,14556335,45
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,03154734,07
Ak Portföy Altın Fonu0,05064433,89
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Ak Portföy Para Piyasası Fonu0,01802418,86
İş Portföy Para Piyasası Fonu223,9445218,76
Fiba Portföy Para PiyasasıFonu0,04606418,68
Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu4,77788218,48
Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu0,01774518,46
Kategorileri Göre YıllıkKaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
Fon AdıSon FiyatYıllık Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,172687-2,19
İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,040245-0,83
Finans Portföy FTSE İst. BonoFBIST BYF265,563079-0,61
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF FonSepeti Fonu0,011507-4,55
Yatırım Fonları - Hisse SenediFonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu0,035812-37,97
Finans Portföy TR. Yük. Piy.Değ. Bank. His.S.Y.BYF11,974108-31,88
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,080104-31,31
İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)0,041763-28,93
Kare Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)0,047672-27,63
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,005449-73,13
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,314303-13,28
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,22258-7,89
İş Portföy PY Kar Payı ÖdeyenDeğ. Özel Fon0,00989-7,31
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,414504-5,35
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu0,025341-21,76
İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF)0,028187-18,78
Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)0,857929-17,99
Ziraat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)1,140053-14
Bizim Portföy Bir. KatılımFonu0,029871-11,83


(Sürecek)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 14:42
  1. Yıllık yatırımcı rehberi (6)

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