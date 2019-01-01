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Yıllık yatırımcı rehberi (4)

01 Ocak 2019 Salı 14:40
Yıllık yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - ICBC Turkey Portföy Altın Fonu, yüzde 55,24 getiriyle geçen yıl en fazla kazandıran yatırım fonu oldu.

Katılım Emeklilik ve Hayat Ağırlıklı Katılım (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 35,62 yükselişle 2018'in en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde 2018'in en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


AdFon FiyatıYıllık Getiri (%)
Yatırım Fonu YıllıkKazandıranlar
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,02190455,24
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) KatılımFonu1,79182841,02
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)1,89023940,13
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF509,62059438,73
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu0,01918836,53
QNB Finans Portföy Altın BYF19,57444636,29
Bizim Portföy Altın Katılım BYF197,14556335,45
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0299134,28
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu0,05142534,14
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,03154734,07
Emeklilik Fonu YıllıkKazandıranlar
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF0,0180935,62
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,02509735,58
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,02428735,55
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,02389535,54
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,02327835,35
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,02267235,35
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,03364435,29
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,02427435,22
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,02355335,01
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0213734,77



(Sürecek)

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 14:40
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