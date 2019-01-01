Yıllık yatırımcı rehberi (4)01 Ocak 2019 Salı 14:40
İSTANBUL (AA) - ICBC Turkey Portföy Altın Fonu, yüzde 55,24 getiriyle geçen yıl en fazla kazandıran yatırım fonu oldu.
Katılım Emeklilik ve Hayat Ağırlıklı Katılım (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 35,62 yükselişle 2018'in en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde 2018'in en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Yıllık Getiri (%)
|Yatırım Fonu YıllıkKazandıranlar
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,021904
|55,24
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) KatılımFonu
|1,791828
|41,02
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,890239
|40,13
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|509,620594
|38,73
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu
|0,019188
|36,53
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,574446
|36,29
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|197,145563
|35,45
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,02991
|34,28
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,051425
|34,14
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,031547
|34,07
|Emeklilik Fonu YıllıkKazandıranlar
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF
|0,01809
|35,62
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,025097
|35,58
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024287
|35,55
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,023895
|35,54
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,023278
|35,35
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,022672
|35,35
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033644
|35,29
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,024274
|35,22
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023553
|35,01
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,02137
|34,77
(Sürecek)
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