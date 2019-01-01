Yıllık yatırımcı rehberi (2)

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında 2017 ve 2018 sonu fiyatları ile yıllık değişim oranları şöyle:

(TL) Yatırım Aracı Adı 2017 Sonu Fiyatı 2018 Sonu Fiyatı Yıllık DeğişimOranı (%) Külçe Altın 158,8 218,3 37,47 Cumhuriyet 1.062,00 1.458,00 37,29 ABD Doları 3,794 5,292 39,48 Avro 4,549 6,055 33,11 İngiliz Sterlini 5,135 6,781 32,05 İsviçre Frangı 3,888 5,385 38,50





(Sürecek)