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Yıllık yatırımcı rehberi (10)

01 Ocak 2019 Salı 14:44
Yıllık yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:


DEĞER KAZANANLARYıllık Değişim
Hisse Adı(Yüzde)
Denizbank420,44
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası405,58
Niğbaş Niğde Beton325,53
Demirören Gazetecilik265,71
İş Fin.Kir.232,24
Özderici GMYO222,59
Pergamon Dış Ticaret133,69
DO-CO131,72
Işıklar Enerji Yapı Hol.110
Çelebi86,08
Değer KaybedenlerYıllık Değişim
Hisse Adı(Yüzde)
Beyaz Filo-91,88
Flap Kongre Toplantı Hiz.-80,74
İzmir Fırça-77,62
Yeşil Yapı-74,51
Martı GMYO-69,34
Kuyumcukent Gayrimenkul-68,62
Odaş Elektrik-68,17
Doğtaş Kelebek Mobilya-66,48
Sekuro Plastik-65,58
Marka Yatırım Holding-63,31
Şirket ismiPiyasa Değeri
KoçHolding36.009.752.310
Garanti Bankası33.432.000.000
Tüpraş29.223.920.640
ASELSAN27.451.200.000
Akbank27.440.000.000
Turkcell26.774.000.000
Bim Mağazalar26.413.200.000
Ereğli Demir Çelik25.270.000.000
Enka İnşaat22.900.000.000
Türk Hava Yolları22.231.800.000


(Bitti)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 14:44
  1. Yıllık yatırımcı rehberi (10)

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