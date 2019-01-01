Yıllık yatırımcı rehberi (10)01 Ocak 2019 Salı 14:44
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|DEĞER KAZANANLAR
|Yıllık Değişim
|Hisse Adı
|(Yüzde)
|Denizbank
|420,44
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|405,58
|Niğbaş Niğde Beton
|325,53
|Demirören Gazetecilik
|265,71
|İş Fin.Kir.
|232,24
|Özderici GMYO
|222,59
|Pergamon Dış Ticaret
|133,69
|DO-CO
|131,72
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|110
|Çelebi
|86,08
|Değer Kaybedenler
|Yıllık Değişim
|Hisse Adı
|(Yüzde)
|Beyaz Filo
|-91,88
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|-80,74
|İzmir Fırça
|-77,62
|Yeşil Yapı
|-74,51
|Martı GMYO
|-69,34
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|-68,62
|Odaş Elektrik
|-68,17
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|-66,48
|Sekuro Plastik
|-65,58
|Marka Yatırım Holding
|-63,31
|Şirket ismi
|Piyasa Değeri
|KoçHolding
|36.009.752.310
|Garanti Bankası
|33.432.000.000
|Tüpraş
|29.223.920.640
|ASELSAN
|27.451.200.000
|Akbank
|27.440.000.000
|Turkcell
|26.774.000.000
|Bim Mağazalar
|26.413.200.000
|Ereğli Demir Çelik
|25.270.000.000
|Enka İnşaat
|22.900.000.000
|Türk Hava Yolları
|22.231.800.000
(Bitti)
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