Yıllık izin hakkı! Bir yıl dolmadan bir işçi yıllık izin kullanabilir mi?

Bir işyerinde çalışan işçi senelik izin hakkına sahip olmakta. Yıllık izin bir işçinin en büyük haklarından biridir. Peki işyerinde bir işçinin bir yılını doldurmadığı halde yıllık izne çıkabilir mi? Bir yılı doldurmayan bir işçi senelik izin kullanabilir mi?

Bir yıllık çalışma süresi dolmamış bir işçinin yıllık ücretli izin hakkı var mıdır? Sorusunun cevabı na gelince, yıllık ücretli izin uygulamalarına ilişkin esaslar, 4857 sayılı İş Kanunu 53/61. maddeleri ve uygulamanın detaylarını açıklayan yönetmelik ile belirlenmektedir. Yasal düzenlemeler açısından; aynı işverene bağlı çalışma süresi deneme süresi de içinde olmak üzere en az 1 yıl olan işçinin yıllık ücretli izin hakkı oluşmaktadır.

İŞ KANUNUNDA YILLIK İZİN SÜRELERİ NE KADAR?

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, az olamaz. Ancak on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.”