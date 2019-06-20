Yıllardır sokağa inen Belediye Başkanı görmedik

Esnaf buluşmalarının ardından halk buluşmalarının startını veren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Eskiçeşme Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Vatandaşın çöp konusundaki şikayetlerini dinleyen Aras, “Saatinde çıkarılmayan çöpler, Bodrum’a yakışmayan görüntülere yol açıyor. Bahçe atıklarınızı, konteynırlara sığması mümkün olmayan çöplerimizi sokağa bırakmaya devam edersek, bu sorunu aşamayız.” dedi.

Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede gerçekleşen buluşmaya Başkan Ahmet Aras’ın yanı sıra bazı birim müdürleri, Eskiçeşme Mahalle Muhtarı Gözde Sinop ve azaları ile vatandaşlar katıldı. Toplantıda Eskiçeşme Mahallesi sakinlerinin sorunlarını dinleyen ve notlar alan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, özellikle çöp konusunda gelen şikayetler üzerineşunları söyledi:

"Belediye olarak yeni dönemde öncelikle halkı bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Mesela çöp konusunda hazırladığımız görselleri gerek basında gerekse sosyal medya üzerinden vatandaşlara duyurmaya çalışıyoruz. Her mahalle için çöp saati uygulaması başlattık. Bizim ekiplerimiz hazırlanan programa uygun çalışmalarını sürdürüyor ancak bazı vatandaşlarımız bu saatlere riayet etmediği için sanki belediye ekipleri hiç oraya uğramamış gibi yeniden çöpler birikiyor. Bir de bahçe atıkları meselesi var. Ekiplerimiz bununla da baş etmeye çalışıyor. Sitelerin bahçelerinden budanan dallar, otlar sokaklarda. Bunları atanları tespit ettiğimizde ceza yazıyoruz. Ancak düşüncesizce çöp konteynırları etrafına bırakılan bahçe atıkları, yataklar, çekyatlar Bodrum’a hiç yakışmıyor. Özellikle bahçe atıklarının bertarafı konusunda bir çalışmamız olacak çünkü bu atıkları çöp kamyonlarına alınamıyor."

Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplantıya katılanlarla birlikte Eskiçeşme Mahallesi’nin sokaklarını dolaştı. Vatandaşların dile getirdikleri şikayetleri yerinde inceleyen Başkan Aras, aksaklıkların giderilmesi için ilgili birim müdürlerine anında gerekli talimatlarını verdi. Mahalle sakinlerinin istek ve şikayetleri dışında bizzat yerinde tespit ettiğiaksaklıkların da fotoğraflanmasını isteyen Başkan Aras, "Bodrum’u hep birlikte koruyup sahip çıkacağız. Bu kent, 200 bin kişinin rahat ve huzur içinde yaşayacağı bir yer olacak. Bunu kısa sürede yapacağız, hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Öte yandan, Başkan Ahmet Aras’ın sokak sokak dolaştığını gören bazı Eskiçeşme sakinleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yıllardır sokağa inen bir belediye başkanı görmediklerini ifade eden vatandaşlar Aras ve beraberindekilere teşekkür ederek başarılar diledi.