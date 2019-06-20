0553 313 94 23

Yıllardır sokağa inen Belediye Başkanı görmedik

Esnaf buluşmalarının ardından halk buluşmalarının startını veren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Eskiçeşme Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:05
Yıllardır sokağa inen Belediye Başkanı görmedik

Esnaf buluşmalarının ardından halk buluşmalarının startını veren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Eskiçeşme Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Vatandaşın çöp konusundaki şikayetlerini dinleyen Aras, “Saatinde çıkarılmayan çöpler, Bodrum’a yakışmayan görüntülere yol açıyor. Bahçe atıklarınızı, konteynırlara sığması mümkün olmayan çöplerimizi sokağa bırakmaya devam edersek, bu sorunu aşamayız.” dedi.


Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede gerçekleşen buluşmaya Başkan Ahmet Aras’ın yanı sıra bazı birim müdürleri, Eskiçeşme Mahalle Muhtarı Gözde Sinop ve azaları ile vatandaşlar katıldı. Toplantıda Eskiçeşme Mahallesi sakinlerinin sorunlarını dinleyen ve notlar alan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, özellikle çöp konusunda gelen şikayetler üzerineşunları söyledi:


"Belediye olarak yeni dönemde öncelikle halkı bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Mesela çöp konusunda hazırladığımız görselleri gerek basında gerekse sosyal medya üzerinden vatandaşlara duyurmaya çalışıyoruz. Her mahalle için çöp saati uygulaması başlattık. Bizim ekiplerimiz hazırlanan programa uygun çalışmalarını sürdürüyor ancak bazı vatandaşlarımız bu saatlere riayet etmediği için sanki belediye ekipleri hiç oraya uğramamış gibi yeniden çöpler birikiyor. Bir de bahçe atıkları meselesi var. Ekiplerimiz bununla da baş etmeye çalışıyor. Sitelerin bahçelerinden budanan dallar, otlar sokaklarda. Bunları atanları tespit ettiğimizde ceza yazıyoruz. Ancak düşüncesizce çöp konteynırları etrafına bırakılan bahçe atıkları, yataklar, çekyatlar Bodrum’a hiç yakışmıyor. Özellikle bahçe atıklarının bertarafı konusunda bir çalışmamız olacak çünkü bu atıkları çöp kamyonlarına alınamıyor."


Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplantıya katılanlarla birlikte Eskiçeşme Mahallesi’nin sokaklarını dolaştı. Vatandaşların dile getirdikleri şikayetleri yerinde inceleyen Başkan Aras, aksaklıkların giderilmesi için ilgili birim müdürlerine anında gerekli talimatlarını verdi. Mahalle sakinlerinin istek ve şikayetleri dışında bizzat yerinde tespit ettiğiaksaklıkların da fotoğraflanmasını isteyen Başkan Aras, "Bodrum’u hep birlikte koruyup sahip çıkacağız. Bu kent, 200 bin kişinin rahat ve huzur içinde yaşayacağı bir yer olacak. Bunu kısa sürede yapacağız, hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.


Öte yandan, Başkan Ahmet Aras’ın sokak sokak dolaştığını gören bazı Eskiçeşme sakinleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yıllardır sokağa inen bir belediye başkanı görmediklerini ifade eden vatandaşlar Aras ve beraberindekilere teşekkür ederek başarılar diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:05
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Kasapoğlu, gençlerle bir araya geldi
    1. Bakan Kasapoğlu, gençlerle bir araya..
    2. Cezaevindeki patlama sesi polis alarma..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalemini terör..
    4. İl Genel Meclisi üyesi maaşının İl..
    5. Bahçeli’den İmamoğlu ve Küçükkaya’nın..
    6. Yıllardır sokağa inen Belediye Başkanı..
    7. Artvin’in Borçka ilçesinde kaybolan..
    8. MEB, ara tatil dönemi için çalışan..
    9. Bayramı ülkesinde geçiren..
    10. Antalya'da FETÖ operasyonu! 4 kişi..
    11. Kadoil, akaryakıt tanzim satış..
    12. Bilecik’te 14 bin 902 öğrenciye trafik..
    13. Canbolat, BTSO’nun teknoloji odaklı..
    14. Kars’ta Ruh Sağlığı Merkezi’nin dönem..
    15. Kayseri U-13 Futbol Liginde..
    16. MEB'den teniste büyük sporcuların..
    17. Başkan Söğüt ve Üzülmez,..
    18. Pehlivanlar Antalya’da kampa girdi
    19. Başkan Ocak, kantar çalışmalarını..
    20. Çiğli Belediyesinde 13 yeni birim..
    21. Tepebaşı Barbaros İlkokulu’nda El..
    22. Temsilciler Meclisinden ABD..
    23. Corendon İzmir acenteleriyle buluştu
    24. Twitter'de yeni dönem! O özellik..
    25. AOSB’de E-Ticaret Zirvesi
    26. Beylikdüzü’nde spor ve eğlence bir..
    27. Sel sonrası tarım arazilerinde hasar..
    28. Konya’da selde 97 koyun telef oldu,..
    29. ABD - Çin savaşı onlara yaradı
    30. Şehit ailesinden Başkan Bozkurt’a..
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!