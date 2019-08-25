Yıllardır gelişmeyen ve değişmeyen zihniyet

İsmail Tekpınar

Ortalama yerel seçimler biteli altı ay oldu. İktidar ve ana muhalefet partileri verdikleri sözün hangisini yaptı!

Gören duyan varsa bize de haber versin…

CHP’li belediye başkanları bizler asla işçileri çıkarmayız, çalışana dokunmayız demediler mi?

Sayın Kemal Bey de her konuşmasında bizler asla işçi çıkarmayacağız söylemleriyle çıktı seçmenin karşısına…

Pekâlâ ne değişti de yönetimini ele aldığınız belediyelerde işçi ve emekçi kıyımına başladınız…

Birde milletin gözünün içine baka baka namus sözü verdiniz!

Yapılan icraatlar bakıldığında bu ne perhiz bu ne lahana turşusu dedirtiyor.

Geçmişten ders almamız gerekmiyor muydu? Lâkin hafıza-i beşer nisyan ile maluldür.

Sultan Abdülhamid hanın da dediği gibi “bu millet iyidir lâkin çabuk unutur”.

Yerel yönetimler de bunları yapan, iktidar koltuğuna otursa neler yapmaz değil mi o vakit ülkenin halini düşünemiyorum?

Zihniyet değişmeyecek ümit ederim ki bu insanların aklıyla alay eden keşmekeş zihniyet yeniden yönetici olmamalı.

Aslında siyaset yalancıların işi değildi. Yalancılar siyaseti bu hale yalan söyleme sanatına çevirdiler…

Siyaseti millet ve vatan için kullanmak için yapılır rantiye ve şahsi menfaatler için değil.

Günlerdir yazılanlara çizilenlere bakıyorum Diyarbakır, Van ve Mardin Belediyelerine kayyım atanmasına ne kadar çok içerlediniz ne kadar çok terör sevicisi varmış üzüldüm şahsen…

Şühedanın ve gazilerimizin kemiklerini sızlattınız yaralarımızı bir kez daha acıttınız yazıklar olsun sizlere…

Mardin belediyesi şehit yakınlarını işten attı hdpkk sevicilerinden ses çıkmadı.

Türk Bayrağı bu ülkenin ortak simgesi değil mi yoksa, siteden kaldırıldığında neden kimseden ses çıkmadı…

Ödenekler nereye akıyordu hepimizce malum bilinmektedir dağ kadrosu biraz daha mı güçlensin?

31 Mart seçiminden önce 94 belediyeye kayyım atanmıştı çok güzel hizmetler yapıldı teröre giden maddi yollar kapatıldı millet için hizmetler yapıldı yine yapılacaktır…

Devletimiz güçlüdür kimse devletten daha güçlüyüm sanmasın…

İşinize gelince bu demokrasidir diyerek savunup da işinize gelmeyince bu yapılan demokrasiye sandığa aykırı diyerek algı yönetmeye çalışmayın maskeniz düştü…

Milletin seçtiği başkan yanlış yapar, teröre yandaş tutum sergiler ve hizmetleri hendek açmak imkânları devletin askerine polisine karşı kullanmak olursa elbette buna devlet el koymaktan çekinmez...

Millet sizleri; hizmet edin diye seçti teröre destek olun kaynakları pkk’ya aktarın diye değil…

Teknoloji çağındayız artık söylemlerin üstü örtülemiyor kim neyi savunmakta sosyal medyada hemen gün yüzüne çıkıyor…

Burada önemli olan size düşen görevleri layıkıyla yapın verilen sözleri ülkemiz için tutun…

Ma’mafih bu kayyım atama uygulaması sadece teröre destek veren belediyeler için değil çalışmayan iyi yönetilemeyen tüm belediyeler için de söz konusu olmalıdır…

Siirt Jandarma komando taburuna ulaşılabilen tek bir yolu var ve o yolu üç ay önce Hdp’li Siirt belediyesi hendek gibi kazıp bırakarak araç çıkışına engel olduğunu biliyor muydunuz?

Acil durumlar için askerler kendi imkânlarıyla kenardan bir araç geçecek yer açıp orayı kullanmaya başlamışlar…

Unutmayın ki terörün dostu olmaz… Bunlar asla benim Müslüman Kürt kardeşlerimin ve o coğrafyanın hakkını savunmadılar. Eğer savunsalardı kundaktaki Kürt çocuklarına kurşun sıkmazlardı… Vesselâm…