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Yıllardır bitmeyen elektrik kesintilerine isyan ettiler

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı turizm merkezi Çevlik’te bazı otel, kafeterya ve restoran sahipleri ile vatandaşlar, sık sık yaşanan elektrik kesintilerine tepki gösterdi.

07 Temmuz 2019 Pazar 10:07
Yıllardır bitmeyen elektrik kesintilerine isyan ettiler

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı turizm merkezi Çevlik’te bazı otel, kafeterya ve restoran sahipleri ile vatandaşlar, sık sık yaşanan elektrik kesintilerine tepki gösterdi. Elektronik aletlerin kesintiler yüzünden sürekli arızalandığından yakınan işletmeciler, sorunlarına çözüm bulunmasını istedi. Vatandaşlar, elektrik dağıtım şirketine birçok kez başvuru yaptıklarını fakat sonuç alamadıklarını belirttiler.


Çevlik Mahallesi’nde işletme sahibi olanEser Çay, "Elektrik kesintisi Çevlik Mahallesi’nin yıllar yılı kanayan yarasıdır. 2015 yılından beri haftanın hemen hemen her günü, günün büyük bir çoğunluğu elektrik kesintisi yaşıyoruz. Sadece biz değil, burada ki bütün işletmelerin hepsi aynı şekilde bu durumdan muzdarip. Bu durumun çözümünde ilk önce mülki amir olarak Kaymakamlığın ve daha sonra Valiliğin harekete geçmesi gerekiyor. Çünkü işletmelerin birçoğu bu durumdan muzdarip. İşimizi yapamıyoruz, malzemelerimiz bozuluyor. Yaz sezonu turizm bölgesi burası, bununla birlikte çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz, müşterilerimize mahcup oluyoruz. Elektrik kesintisi sonucunda malzemelerimiz bozuluyor ve jeneratör kullanmak zorunda kalıyoruz. Gün içerisinde 10 saat jeneratörün çalıştığını düşünün, bununda belli bir maliyeti var bize. Sektör zaten zor durumda, bizim bu durumla karşı karşıya kalmamız büyük bir sıkıntı. Elektrik sorunuyla ilgili önce yetkililerden önce Kaymakamımızın daha sonra Valimizin desteğini bekliyoruz. Biran önce bu sıkıntılarımızın çözüme ulaşmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.


35 yıldır Çevlik Mahallesi’ndeoturan Cuma Aydın," 2011’den bu yana elektrik kesintisi daha da çoğaldı. Çok yoğun bir elektrik kesintisi sıkıntısı yaşıyoruz. Biz mahalle sakini olarak elektrik kesintisine bir çözüm bekliyoruz. Sürekli bir bahaneyle geliyorlar, yok trafo patladı, yok kablo yandı. 35 yıldır bu sıkıntıları yaşıyoruz ve çözüm konusunda çözüleceğini sanmıyoruz ama bu sıkıntıların çözülmesini bekliyoruz."


Çevlik Mahallesi sakinlerinden Cemil Yalınbaş," Ben 31 yaşındayım, kendimi bildim bileli biz hep elektriksiziz. Ne zaman özel bir günümüz olsa ne zaman iş günümüz olsa ne zaman bir maç izliyor olsak, ne zaman bir dondurma satıyor olsak, ne zaman balıklarımızı satıyor olsak sürekli elektriğimiz kesik. Bizim suçumuz günahımız?"diye sordu.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 10:07
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