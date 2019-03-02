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Yıllarca yağ eritti, şimdi zamanı eritiyor

Samsun’da bir el sanatları öğretmeni kadın, 10 yıl boyunca patates kızarttığı tavayı saat yaparak mutfağının duvarına astı.

02 Mart 2019 Cumartesi 10:18
Yıllarca yağ eritti, şimdi zamanı eritiyor

Samsun’da bir el sanatları öğretmeni kadın, 10 yıl boyunca patates kızarttığı tavayı saat yaparak mutfağının duvarına astı.


Samsun’da Halk Eğitim Müdürlüğünde el sanatları öğretmenliği yapan Hatice Kök, Sıfır Atık Projesi kapsamında kullanılmış ev eşyalarını geri dönüştürüyor. Kullanılmaz hale gelen eşyaları süsleyen Kök, ilginç dekoratif ürünler yapıyor. Hatice Kök, en son mutfağında 10 yıl boyunca patates kızarttığı tavayı saate dönüştürdü. Yıllarca patates kızarttığı tava artık, mutfağının duvarını süslüyor.



"Tavada patates kızartıyordum"


Geri dönüşümün önemine vurgu yapan Hatice Kök, "Sıfır atık projesi kapsamında eskimiş ev aletlerini tekrar farklı şekillerde kullanılabilir dekoratif ürünler haline getiriyoruz. Bu tavayı ben mutfağımda 10 sene kullandım. Tavada patates kızartıyordum. Kullanılamaz hale gelince yanmış yerleri iyice temizledim. Ahşap boyası sürdüm. Saat kısmını saatçiden alarak tavaya taktım. Ondan sonra süslemelerini yaparak son haline getirdim. Şimdi mutfağımın duvarını süslüyor. Geri dönüşüm ve üretim olsun diye aklıma böyle bir fikir geldi" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 10:18
  1. sanat

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