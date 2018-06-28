Yıllarca devlete küfrettiler... CHP desteğiyle girdikleri Meclis'ten maaş alacaklar

Türkiye için büyük bir dönüm noktası olan, halkın iradesiyle Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan'la yola 'devam' dediği 24 Haziran seçimlerinde ''Erdoğan gitsin de ne olursa olsun'' mantığıyla hareket eden CHP'nin, terörün siyasi ayağı HDP'ye olan desteği vatan hainliğinde sınır tanımadı. CHP'nin bu işgüzar desteği sayesinde de HDP, Meclis'e 2 yeni terör sevicisini sokmayı başardı!

Teröristlere karşı dört koldan savaş açtığımız, dünyaya meydan okuduğumuz bir dönemde böyle bir desteğin görülmesi çok manidar... Zira, Türkiye üstünde her zaman oyun oyanayan ve Türkiye'yi bölmeye çalışan dış güçler, bunu dışarıdan yapamayacaklarını anlayıp içeriden saldırmaya çalışıyorlar. Bu destekle birlikte de CHP, Türkiye'yi zayıflatma ve yıpratma konusunda dış güçlere çanak tutmuş oldu.

CHP'nin hainlik kokan bu terör sevici desteği sayesinde meclise giren iki provokatör -ki bunlar devlete terörist diyebilecek kadar alçaklaştılar- Ahmet Şık ve Barış Atay, CHP desteğiyle girdikleri Meclis kapısı sayesinde milletvekili statüsünde devletten (terörist dedikleri devletten) 17 bin 291 lira maaş alacak.

DEVLETE TERÖRİST DEDİ

HDP'li Ahmet Şık, Ankara'da 2016 yılında askeri araçların geçişi sırasında gerçekleşen terör saldırısının ardından terör örgütü PKK/PYD’yi daha çok savunmaya başladı. Katliamın PKK-PYD işbirliğinde yapıldığı açıklandıktan sonra Şık, devleti suçladı. Şık hakkında, Twitter'daki hesabından ''Devletiniz teröristtir'', ''Tahir Elçi'yi tutuklamak yerine katletmeyi tercih ettiler. Katil sürüsü bir mafyasınız ve katil devlettir deyince bozuluyorsunuz'' şeklindeki paylaşımları sebebiyle de dava açıldı. Şık, PKK ve DHKP-C terör örgütüne yardım etmekle de suçlanıyor. Şık, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden 2 DHKP-C'li teröristi de güzellemesiyle biliniyor.

TERÖRİSTLE RÖPORTAJ YAPTI

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın odasında rehin alan DHKP-C'li teröristlerle öldürülmeden önce röportaj yapan Ahmet Şık, resmen örgütün sözcülüğünü yapar gibi teröristlerin sözlerini haber başlığına taşımıştı. Cumhuriyet de bu skandal haberi yorum yapmadan olduğu gibi yayımlamıştı.

CUMHUR İTTİFAKI DESTEKÇİLERİNE TEHDİT

Hatay’dan milletvekili olan Barış Atay da, birçok defa TSK'yı hedef aldı. Zeytin Dalı Harekatı’na ''Zeytin dalı değil, savaş baltasıdır'' diyerek dil uzatan Atay, sürekli toplumun sinir uçlarıyla oynayan bir aktör olarak pozisyon aldı. Her seferinde haddini aşan ifadelerde bulunan provokatör Atay, Cumhur İttifakı’ndaki partilere oy verecek vatandaşları ''Hesabını vereceksiniz'' diyerek tehdit etti.

CHP-HDP, EL ELE MECLİS'E

İstanbul’da yüzde 42,7 oy alan AK Parti ve yüzde 26,5 oy alan CHP’nin ardından HDP 12,7 oy yüzdesiyle üçüncü parti oldu. İstanbul’da CHP’nin eski seçimlerde rekor kırdığı tüm ilçelerden HDP’ye büyük oranda oy gittiği görüldü.