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Yıllarca devlete küfrettiler... CHP desteğiyle girdikleri Meclis'ten maaş alacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın galibiyetiyle sonuçlanan 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin desteklediği terör sevici Ahmet Şık ve Barış Atay HDP'den meclise girdi. CHP'nin desteğiyle meclise giren terör şakşakçıları, devletten 17 bin 291 lira maaş alacak.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:59

Türkiye için büyük bir dönüm noktası olan, halkın iradesiyle Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan'la yola 'devam' dediği 24 Haziran seçimlerinde ''Erdoğan gitsin de ne olursa olsun'' mantığıyla hareket eden CHP'nin, terörün siyasi ayağı HDP'ye olan desteği vatan hainliğinde sınır tanımadı. CHP'nin bu işgüzar desteği sayesinde de HDP, Meclis'e 2 yeni terör sevicisini sokmayı başardı!

Teröristlere karşı dört koldan savaş açtığımız, dünyaya meydan okuduğumuz bir dönemde böyle bir desteğin görülmesi çok manidar... Zira, Türkiye üstünde her zaman oyun oyanayan ve Türkiye'yi bölmeye çalışan dış güçler, bunu dışarıdan yapamayacaklarını anlayıp içeriden saldırmaya çalışıyorlar. Bu destekle birlikte de CHP, Türkiye'yi zayıflatma ve yıpratma konusunda dış güçlere çanak tutmuş oldu.

CHP'nin hainlik kokan bu terör sevici desteği sayesinde meclise giren iki provokatör -ki bunlar devlete terörist diyebilecek kadar alçaklaştılar- Ahmet Şık ve Barış Atay, CHP desteğiyle girdikleri Meclis kapısı sayesinde milletvekili statüsünde devletten (terörist dedikleri devletten) 17 bin 291 lira maaş alacak.

DEVLETE TERÖRİST DEDİ

HDP'li Ahmet Şık, Ankara'da 2016 yılında askeri araçların geçişi sırasında gerçekleşen terör saldırısının ardından terör örgütü PKK/PYD’yi daha çok savunmaya başladı. Katliamın PKK-PYD işbirliğinde yapıldığı açıklandıktan sonra Şık, devleti suçladı. Şık hakkında, Twitter'daki hesabından ''Devletiniz teröristtir'', ''Tahir Elçi'yi tutuklamak yerine katletmeyi tercih ettiler. Katil sürüsü bir mafyasınız ve katil devlettir deyince bozuluyorsunuz'' şeklindeki paylaşımları sebebiyle de dava açıldı. Şık, PKK ve DHKP-C terör örgütüne yardım etmekle de suçlanıyor. Şık, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden 2 DHKP-C'li teröristi de güzellemesiyle biliniyor.

 

TERÖRİSTLE RÖPORTAJ YAPTI

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın odasında rehin alan DHKP-C'li teröristlerle öldürülmeden önce röportaj yapan Ahmet Şık, resmen örgütün sözcülüğünü yapar gibi teröristlerin sözlerini haber başlığına taşımıştı. Cumhuriyet de bu skandal haberi yorum yapmadan olduğu gibi yayımlamıştı.

CUMHUR İTTİFAKI DESTEKÇİLERİNE TEHDİT

Hatay’dan milletvekili olan Barış Atay da, birçok defa TSK'yı hedef aldı. Zeytin Dalı Harekatı’na ''Zeytin dalı değil, savaş baltasıdır'' diyerek dil uzatan Atay, sürekli toplumun sinir uçlarıyla oynayan bir aktör olarak pozisyon aldı. Her seferinde haddini aşan ifadelerde bulunan provokatör Atay, Cumhur İttifakı’ndaki partilere oy verecek vatandaşları ''Hesabını vereceksiniz'' diyerek tehdit etti.

 

 

CHP-HDP, EL ELE MECLİS'E

İstanbul’da yüzde 42,7 oy alan AK Parti ve yüzde 26,5 oy alan CHP’nin ardından HDP 12,7 oy yüzdesiyle üçüncü parti oldu. İstanbul’da CHP’nin eski seçimlerde rekor kırdığı tüm ilçelerden HDP’ye büyük oranda oy gittiği görüldü.

 

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 12:59
  1. İstanbul
  2. Hatay
  3. Ankara
  4. Barış Atay
  5. Ahmet Şık
  6. CHP
  7. Mehmet Selim Kiraz
  8. 24 Haziran seçimleri
  9. Recep Tayyip Erdoğan
  10. Cumhur İttifakı
  11. HDP
  12. CHP-HDP

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş15 sa önce
    haram zıkkım zehir olsun kanser olarak çoluğundan çocuğundan kendisinden fazlasıyla çıksın o maaşlar. inim inim inlesinler ölmesinler. ben duamı yaptım onlara hdpkk vede chpkk lılara
  • DOST 09DOST 0915 sa önce
    YENİLEN AYI OYUNUDOYMAZMIŞKEMAL BEY YENİLMEYİ DOYMADIĞI GİBİ SİNDİRİM SİSTEMİ DE ARIZALIHERHALDE HALA HASTALIĞINI KABUL EDEMİYOR.ONUN DOKTORU KİM ACABA? BENCE ONUN DOKTORU AK PARTİ VE MHP ONU ANCAKCUMHUR İTTİFAKITEDAVİ EDEBİLİR. O KADAR....
  • AliAli12 sa önce
    Aynen
  • umut ozbekumut ozbek16 sa önce
    Nasıl arzu ederdiniz efendi hazretleri! Hdp baraj atinda kalsaydı Tayyip ve devlet efendi mecliste kendileri çalıp kendileri oynasaydı Bu ülkenin kürt kökenli askere gidip vergisini veren insanlar tesmil edilmeseydi Dikensiz gül bahçesi mi arzu ederdiniz!!!!
  • AliAli12 sa önce
    Teröristleri baştacı yapan tek ülke bizim dir emin olun,kahrolsun bu sistem.
  • abidin kayaabidin kaya15 sa önce
    yolda giderken kafaları iyiyken keşke bir araba çarpsa bunlara.
  • AHMETKAÇMAZAHMETKAÇMAZ11 sa önce
    CHP MİLLİ PİYANGONUN KAZI KAZAN KARTI GİBİ, KARTI KAZIYINCACHP YERİNE HDP,VE MARJİNAL SOL ÖRGÜTLER ÇIKIYOR.
  • ahmetahmet15 sa önce
    HDP DEN NEFRET EDERİM. AMA AHMET ŞIK I ÇEŞİTLİ SEBEBLERDEN İÇERİYE ALDINIZ. SİZ MECBUR BIRAKTINIZ. SONUCUNA KATLANIN.
  • ErdoğanErdoğan15 sa önce
    BU TERÖRİSTLERİN YERİ MECLİS DEĞİL KODES OLMALIDIR BENİM VERGİMLE MAAŞ ALIP PKK DESTEKÇİSİ OLACAK BU NAMUSSUZLAR YA ARKADAŞ DEVLETİMİZ NEREDE BUNLARIN İCABINA BAKSIN BU BÖYLE OLMAZ
  • birisibirisi15 sa önce
    katillll sürüleriiiii
  • umut ozbekumut ozbek15 sa önce
    Babanın parasını mı haram ediyorsun hacı O insanlar bu memleketin sahibi TC vatandaşı değil mi
  • cCccCc14 sa önce
    Acil Millet vekillikleri düşürülmesi müebbetle yargılanmalı sonraki aşamada ise idam getirilmeli ve bu hainler sallandırılmalı.
  • DOST 09DOST 0915 sa önce
    HEY YENİLMEYİ DOYMAYAN KEMAL BEY ÜLKENİN BAŞINA AÇTIĞIN HDPDERDİNİN FARKINDAMISIN BU SENİN VE CHP BAŞINA BÜYÜK DERT OLACAK ....
  • BOYKOTT ISRAELBOYKOTT ISRAEL16 sa önce
    Bizede HARAM olsun demek düser!!!
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 15 sa önce
    Haram Zıkkım Olsun. Neden Tutuklanmıyorlar?
  • MAHMUT ABBASMAHMUT ABBAS13 sa önce
    BUNLARI SEÇTİREN BİLGE DİYE GEÇİNEN ADAMLARA YUHLAR OLSUN.BİRDE MÜSLÜMANLARMIŞ. TÜKÜREYİM BÖYLE MÜSLÜMANLARA.ZALİMLE OLAN ZALİMDİR. İNSANINA ZÜLMEDENLE BİRLİK OLAN O DA ZALİMDİR.İNSANLARI BİLGEYİM DİYE PEŞİNDEN KOŞTURANLAR DA ZALİMİN BAŞIDIR. BENDEN BU KADAR.
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